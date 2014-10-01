TV5 Monde: Крымским виноделам остается надеяться только на туристов

Из-за западных санкций крымским виноделам приходится туго, сообщает TV5 Monde. Раньше половина вина шла на экспорт в Европу и США, сейчас же в подвалах остается миллион бутылок. Производителям вина приходится рассчитывать на туристов, отмечает телеканал.

Крым традиционно продает 50% своего вина в Россию, остальные 50% продавал главным образом в Центральную Европу, Америку и другие страны, которые ввели санкции. Другими словами, это вино больше не будет туда поставляться. Для Крыма это представляет настоящую проблему, потому что Крым живет двумя вещами: туризмом и виноделием.

Мы незамедлительно отправляемся в этот очень красивый регион, который представляет сейчас собой серьезную геополитическую проблему. Мы сняли этот репортаж совместно с Владимиром Полянским и Аллой Шевелкиной.

Пейзажи, ясное небо, море. Все здесь напоминает Лазурный Берег. Русские цари не ошиблись, превратив Крым в свой излюбленный курорт. Сегодня этот регион делает ставки прежде всего на туристов, 99% из которых, естественно, россияне. Крым посещают три миллиона человек в год, что обеспечивает по меньшей мере 30% ВВП полуострова.

ТУРИСТКА: Как не любить Крым? Здесь люди замечательные, воздух чистый, природа прекрасная. Крым – это же символ лета!

Другое богатство региона – разведение винограда. Пейзажи удивительно напоминают Прованс. Солнечные сладкие вина. В основном, мускаты, которые известны во Франции под названием «Массандра». Подвалы крупнейшего производителя вина в Крыму простираются более чем на километр. Там, прежде чем экспортировать вино, его выдерживают при постоянной температуре.

ОЛЕГ БИЛЯТОВ, заместитель генерального директора «Массандры»: 50% нашей продукции идет в Российскую Федерацию. 15% продается в западные страны, США и Азию, остаток будет продан здесь или на Украине.

Проблема заключается в том, что эмбарго, которое ввел Запад, запрещает ввоз всех крымских продуктов. Для всей продукции будет недостаточно одного российского рынка. В этих подвалах один миллион бутылок ждет потенциальных покупателей. В ожидании, что международная обстановка станет менее напряженной, владельцы распахнули двери для туристов. В этом году здесь побывало 50 тысяч посетителей. Виноделие играет большую роль в занятости в Крыму, этой индустрии вот уже 120 лет.

Дата выхода в эфир 01 октября 2014 года.