Nations Presse: Учения НАТО лишь подталкивают Киев к контрнаступлению

НАТО не случайно проводит сейчас учения на Украине, пишет журналист Nations Presse Жак Фрер. Ведь, как он утверждает, Киев в настоящий момент готовит контрнаступление на Донбасс. Заключенное перемирие, считает автор статьи, - всего лишь иллюзия в СМИ.

«Тот, кто еще говорит о перемирии на Донбассе, – либо имбецил, либо лжец», – пишет журналист Nations Presse Жак Фрер. Последние события показывают, что перемирие – всего лишь иллюзия в СМИ. В это время НАТО начинает военные учения на территории Украины. Вот уже несколько дней все дальновидные наблюдатели говорят о том, что в скором времени Киев начнет контрнаступление, отмечает автор статьи.

Больше не происходит обмен пленными из-за того, что многих людей из списка, который представили власти Новороссии, так и не нашли. Предполагается, что этих пленных задержали СБУ или «специальные батальоны» Министерства внутренних дел Арсена Авакова, что означает, что они уже мертвы: либо их казнили, либо замучили до смерти, пишет Жак Фрер. Речь может идти как минимум о 200 бойцах и мирных гражданах, которых похитили подразделения киевского режима, поясняет французский журналист.

После учений альянса на Украине возле границы с Польшей под названием «Быстрый трезубец-2014» в Польше пройдут учения «Анаконда», цель которых – скоординировать силы, которые проводят оборонительные операции, и создать условия для размещения контингента союзников.

В Черном море уже сейчас проходят учения НАТО. Они показали: то, что осталось от военно-морских сил Украины, абсолютно не способно провести простейшую военную операцию, пишет Жак Фрер.

В учениях «Быстрый трезубец» примут участие около 1300 военнослужащих из Украины (не член НАТО), Азербайджана (не член НАТО), Болгарии, Канады, Грузии (не член НАТО), Германии, Великобритании, Латвии, Литвы, Молдавии (не член НАТО), Норвегии, Польши, Румынии, Испании и, конечно же, США. Альянс собирается провести операцию устрашения для нагнетания напряженности на Украине, в то время как на Донбассе возобновляются бои, пишет французский журналист.

Несомненно, НАТО еще предстоит много работы для осуществления запланированного вторжения, отмечает автор статьи. Недавно в Польше недалеко от Варшавы во время военных учений НАТО заблудились два вертолета Black Hawk. Солдатам альянса даже пришлось спрашивать дорогу у польских крестьян, напоминает Жак Фрер.

НАТО начинает военные учения возле Львова будто случайно, в то время как Киев готовит контрнаступление на Донецк, заключает Жак Фрер.

Фото AFP PHOTO/ ANATOLII STEPANOV