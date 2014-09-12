Süddeutsche Zeitung Оригинал

SZ: Ради Москвы Брюссель притормозит сближение Украины с ЕС
В качестве уступки Москве ЕС готов внести изменения в соглашение о создании зоны свободной торговли с Украиной, сообщает Süddeutsche Zeitung. Автор статьи считает, что на фоне ужесточения санкционной политики, такая «двойная стратегия» должна убедить Путина не нарушать условия перемирия на востоке Украины.
SZ: Ради Москвы Брюссель притормозит сближение Украины с ЕС
YURI KADOBNOV / AFP

Несмотря на ужесточение санкций против России, Европейский союз идет навстречу Москве в одном из наиболее принципиальных вопросов, сообщает Süddeutsche Zeitung. Речь идет о внесении изменений в ту часть соглашения об ассоциации Украины с ЕС, которая подразумевает создание зоны свободной торговли.

По информации издания, ряд пунктов этого соглашения будет принят не сразу. До этого Россия передала обширный список правок, состоящий из 2300 пунктов. Так, Москва требует, чтобы поначалу Украина сохранила свои таможенные границы, а также не принимала некоторые нормативы ЕС.  

На поиске компромисса с Россией настояла канцлер Германии Ангела Меркель. Автор статьи сообщает, что на саммите в Ньюпорте она вместе с главами других государств призвала президента Украины Петра Порошенко и президента Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу быть более сговорчивыми в этом вопросе.

Однако Меркель также потребовала незамедлительно ввести санкции против России, напоминает автор. Издание называет это «двойной стратегией», которая призвана удержать президента России Владимира Путина от нарушения договоренностей о перемирии на востоке Украины. Однако решение о принятии санкций далось ЕС непросто. Многие из стран напротив полагали, что это поставит план перемирия под угрозу.

Фото: YURI KADOBNOV / AFP 

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Süddeutsche Zeitung Германия Европа
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