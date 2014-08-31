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СМИ: НАТО создаст пять новых баз в Восточной Европе
Пять новых баз в странах Балтии и Польше намерен создать Североатлантический альянс в ответ на действия РФ на Украине, сообщил источник в НАТО. Планируется также формирование контингента быстрого реагирования.
СМИ: НАТО создаст пять новых баз в Восточной Европе
НАТО в связи с действиями России на Украине планирует создать пять новых баз в странах Балтии и Польше. На каждой предполагается разместить на постоянной основе от 300 до 600 военнослужащих Североатлантического альянса. Эксперты в сфере логистики, разведки и планирования будут заниматься на этих базах подготовкой военных учений, а при необходимости - и военных операций в этих странах, сообщил в воскресенье, 31 августа, еженедельник Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО.

По словам представителя Альянса, детали плана предполагается разработать по окончании саммита НАТО, который пройдет в Уэльсе 4-5 сентября. Как сообщает FAS, послы 28 стран-членов НАТО согласовали в Брюсселе секретную программу объемом 20 страниц. В этом документе Россия квалифицирована как «угроза евроатлантической безопасности», а альянс обязуется «увеличить возможности восточных союзников по приему подкреплений из других стран НАТО».

По данным FAS, НАТО также планирует сформировать контингент быстрого реагирования численностью около 4000 военнослужащих, готовый к отправке в регион кризиса в течение 2-7 дней. Это означает, что данный контингент должен быть готов выполнить задачи значительно быстрее, чем нынешние силы быстрого реагирования - NATO Response Force, отмечает агентство AFP.
 
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Дата публикации 31 августа 2014 года.
 
Фото: KAY NIETFELD / DPA / AFP
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