Le Nouvel Observateur: «Фиеста» спасет Ford от провала в России

Чтобы покончить с падением объемов продаж в России, концерн Ford решил наладить выпуск своих автомобилей модели Fiesta на заводе в Татарстане. Российский рынок по-прежнему вызывает интерес у американского производителя, хотя последний год и принес многим разочарование, отмечает Le Nouvel Observateur.
Американский автомобильный концерн Ford решил производить одну из своих самых успешных моделей Ford Fiesta в России. Тем самым он намерен поднять уровень продаж, который в последнее время снижался, сообщает Le Nouvel Observateur.
Эта модель в Европе стала очень популярным городским автомобилем. В России ее планируют собирать на заводе в Набережных Челнах уже с 2015 года. До этого времени «Фиесту» представят на Московском международном автомобильном салоне, который пройдет в конце августа. Причем в машину внесут определенные изменения, чтобы лучше приспособить ее к российскому потребителю.
Ford, как и многие другие западные производители, делал большие ставки на российский рынок. И в 2012 году после кризиса ему удалось достичь размеров второго по величине рынка в Европе после Германии. Но в этом году из-за проблем с рублем и с российской экономикой число продаж автомобилей в России стало заметно снижаться.
Для Ford ситуация оказалась особенно критичной: в июле 2014 года продажи автомобилей компании упали более, чем на 50% по сравнению с предыдущим годом. Компании пришлось пойти на увольнения в своем российском подразделении. В концерне надеются, что «Фиесте» удастся в корне изменить ситуацию, пишет Le Nouvel Observateur.
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