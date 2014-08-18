На могиле Степана Бандеры в Мюнхене сломали крест

Неизвестные сломали крест на могиле Степана Бандеры в Мюнхене и пытались раскопать могилу. Глава МИД Украины обратился с просьбой о расследовании к министру иностранных дел ФРГ, сообщает «Девятый канал».

В связи с инцидентом глава МИДа Украины Павел Климкин заявил о намерении обратиться к министру иностранных дел ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой оказать содействие в расследовании осквернения могилы.



По словам Климкина, «вандалы сломали крест и начали раскапывать могилу». Он отметил, что на месте уже работают сотрудники немецкой полиции и украинского дипломатического ведомства.



Степан Бандера - украинский политический деятель, теоретик украинского национализма, организатор ряда террористических актов. В октябре 1959 был убит агентом КГБ Богданом Сташинским, является идеологом для представителей ультрарадикального «Правого сектора».



Дата публикации 18 августа 2014 года.





Фото: SVEN HOPPE / DPA / AFP

Комментарии читателей издания «Девятый канал»:

Iris Iris: Такую могилу не только раскопать не грех, но и ее содержимое сжечь и прах упыря над морем развеять. Остальное - без комментариев.



Passe rb y590901: У портянок праздник. Народ просто светится от радости. Как мало нужно людям для счастья: просто осквернить могилу. Мелочь, а приятно. Наверное, какие-то российские туристы устроили пикничок на кладвище. Что поделать: старинная русская традиция. Выпили, закусили, поспорили - потянуло на подвиги. Слово за слово, хером, пардон, по столу, как говорится. Не рассчитали маленько. Крест своротили.



Judits: В столице РоSSии городе Москве на центральной площади лежит мумия одного из самых страшных националистов и губителей человечества - Ульянова-Ленина. Мавзолей даже охраняют,чтоб не случилось чего. И никому даже в голову не приходит, что тело этого убийцы давно надо было бы предать земле и забыть место захоронения. И *почему-то* никто этим не озабочен и брызжет слюной праведного гнева!...



Андрей Болотный: Нацики в России, а на Украине - борцы за независимость. Выбор Порошенко вместо Януковича, - безусловно, прогресс. Вы не правы, соглашение с ЕС он уже подписал, а защита страны от агрессоров - прямая обязанность Президента Украины. А про глупость украинцев я уже говорил: имея такого агрессивного соседа, как Россия, не вступили в НАТО и вообще не подготовились к защите страны. Но украинцы умнеют, а русские нацики как были мерзавцами, так и остались.



Semion Usishkin: Делали, да недоделали - крест поломали, а осиновый кол в могилку не вбили.



Oleg Grinfeld: Правительство Украины, а не только «Правый сектор», чтут Бандеру как национального героя. А «9 канал» откровенно проддерживает власти Украины. Говорит о многом.