Комментарий: Коварная игра России на человеческих страданиях

У Украины есть все основания не впускать колонну из РФ на свою территорию, уверен Бернд Йоханн. Даже в деле предоставления гуманитарной помощи Москва, похоже, отвергает любое сотрудничество.

Жители тех украинских регионов, где ведутся боевые действия, срочно нуждаются в помощи: не хватает хлеба, воды, медикаментов. Судя по всему, ни одна из сторон конфликта не намерена в ближайшее время прекращать войну. Поэтому крайне необходима скоординированная международная гуманитарная акция, в которой должно принять участие как можно больше стран.

Однако Россия бежит впереди паровоза. Кремль, не считаясь ни с кем, отправил колонну с гуманитарными грузами. При этом другие страны, также как и Международный Комитет Красного Креста, ответственный за координацию гуманитарной миссии, остаются в полном неведении: подробностями о своих намерениях Россия не делится. Как Украина, так и страны Запада опасаются возможности вторжения РФ на Украину под предлогом гуманитарной акции, и эти опасения вполне оправданны.



Москве не доверяют.

К сожалению, опыт показывает, насколько уместно подобное недоверие по отношению к Москве. В этом конфликте Россия слишком часто водила за нос не только Украину, но и все международное сообщество. В начале кризиса в марте этого года Москва уверяла, что в Крыму нет никаких российских военных. Через весьма короткое время она аннексировала полуостров.

И даже Владимир Путин признал, что захватил Крым с помощью российской армии.



Когда речь заходит о Восточной Украине, Кремль постоянно твердит о местных повстанцах, взбунтовавшихся против правительства в Киеве. Однако многие из боевиков и даже лидеры вооруженных группировок приехали из России - и не делают из этого тайны. Их оружие и обмундирование также доставляется из соседней страны. России удалось переправить через украинскую границу даже танки, артиллерию и ракеты, хотя на границе находятся тысячи российских солдат, которые теоретически могли бы этому препятствовать.



Помощь пришлась бы очень кстати.

Так что нет ничего удивительного в том, что действия России вызывают тревогу. Именно поэтому Украина не намерена пропускать колонну из РФ через границу. Она требует международного контроля и помощи под эгидой международной гуманитарной организации. Европейский Союз и другие страны Запада также с крайним недоверием относятся к таким самостоятельным действиям России. Украине необходима гуманитарная помощь, но не колонна из 300 грузовиков из Российской Федерации. Ведь в них могут находиться не только продукты питания, но и подкрепление для вооруженных сепаратистов, воюющих на востоке Украины.

Украинцы считают Россию разжигателем войны у них в стране. Очевидно то, что без российского вмешательства на Украине жителям восточных регионов не довелось бы так страдать. Если бы Россия действительно хотела помочь, она прекратила бы поддерживать вооруженные формирования на востоке Украины.

Замкнутость вместо сотрудничества.

Вместо этого Россия ведет коварную игру вокруг поставок гуманитарной помощи. Истинные намерения, скрывающиеся за этим маневром, неясны. Кремль заявил, что данная акция была согласована с Украиной. Киев опроверг это заявление. Действия были скоординированы с Международным Комитетом Красного Креста, заявили в Москве. Представители МККК также опровергли эту информацию. Таким образом, создается впечатление, что Москва заботится не о быстрой помощи нуждающимся, а о политической инсценировке.

Германия и другие страны стремятся положить конец насилию на востоке Украины и помочь жителям этого региона. Если Россия тоже этого хочет, она должна назвать свои цели в отношении Украины и сесть за стол переговоров с руководством Украины и ЕС. Вместо этого Москва отказывается от любого международного сотрудничества по украинскому вопросу, даже когда дело доходит до гуманитарной помощи.

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Дата публикации 13 августа 2014 года.



Фото: DIMITAR DILKOFF / AFP