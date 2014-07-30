Европейские санкции не затронут газ и два «Мистраля»

Российский природный газ слишком важен для благополучия германской экономики, поэтому в пакете новых европейских санкций о нем не сказано ни слова. Учли и интересы Франции: Россия получит два корабля «Мистраль», хотя на большее рассчитывать не может, передает TV5 Monde.

Не новая холодная война, а новые экономические санкции. Вот что хочет донести до Владимира Путина Барак Обама. Вашингтон в очередной раз ужесточает тон по отношению к Москве в украинском кризисе. Выступление президента Америки.

БАРАК ОБАМА, президент США: Если Россия продолжит идти данным путем, то цена и последствия для России будут расти. Сегодня в дополнение к мерам, объявленным две недели назад, США вводят новые санкции в отношении энергетического, оборонного и финансового секторов российской экономики. Мы блокируем экспорт конкретных товаров и технологий в энергетический сектор России и распространяем наши санкции на большее количество российских банков и оборонных компаний. Мы официально приостанавливаем выдачу кредита, который поощряет экспорт в Россию и финансирование проектов экономического развития в России.

ЕС, как и Америка, ввел санкции. Секторы, которые будут затронуты, схожи: вооружение, финансовый рынок, энергия. Брюссель сделал Москве серьезное предупреждение. Репортаж Бернара Лебрена.

После нескольких недель отсрочки Брюссель, наконец, решился на экономические санкции. Сегодня послы 28 стран-участниц Евросоюза выразили единое политическое мнение. Санкции затрагивают три крупных сектора. Нефть. Будут уменьшены закупки. Оборона. Импорт и экспорт вооружения будут ограничены. Точные технологии, как например передовая электроника, будут контролироваться. При этом стоит отметить, что российский газ, от которого так зависит Германия, вообще не входит в санкции. Вместе с тем не затрагивается французский договор о продаже двух вертолетоносцев типа «Мистраль». Санкции коснутся лишь будущих контрактов.

Безусловно, сыграло роль то, что 17 июля ракета российского производства сбила самолет Malaysia Airlines, в результате чего погибло 298 человек. Также как и то, что Россия поддерживает украинских сепаратистов вооружением, в чем Вашингтон регулярно обвиняет Москву.

Дата выхода в эфир 30 июля 2014 года.