Der Spiegel: Российские олигархи не простят Путину санкций

Как сообщает Der Spiegel, немецкая разведка заявила о том, что в российском руководстве наметился серьезный раскол. Бизнес-элита недовольна санкциями, наложенными Западом из-за украинского кризиса. Очень скоро она попытается «остановить» Путина, считает руководитель БНД Герхард Шиндлер.

По сообщению Spiegel, Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) увидела в окружении Путина признаки начинающейся интенсивной борьбы за влияние между сторонниками жесткого курса и руководителями крупных экономических предприятий.

Во властном блоке российского президента, на момент начала украинского кризиса казавшегося западным спецслужбам монолитным, наметился раскол – об этом поведал руководитель БНД Герхард Шиндлер на заседании Министерства иностранных дел в Бундестаге.

Сходную информацию он представил незадолго до этого в ведомстве канцлера на еженедельном докладе спецслужб о ситуации в мире, сообщает немецкое издание.

По данным Spiegel, БНД допускает возможность, что некоторые из олигархов, обеспокоенных санкциями ЕС, уже вскоре поставят экономические интересы выше политических и постараются остановить Путина.

Вице-канцлер и министр экономики Германии Зигмар Габриэль высказал требование, согласно которому санкции ЕС должны быть нацелены на состоятельную бизнес-элиту, сообщает Spiegel.

«В первую очередь мы должны затронуть олигархов, – цитирует Габриэля автор статьи. – На ближайшей неделе это должно нам удаться». Именно на плечах олигархов стоит российская политика, отмечает немецкое издание.

В ночь на субботу Европейский союз опубликовал новый список санкций. Он содержит такие штрафные меры, как визовые ограничения и блокирование счетов в общей сложности пятнадцати человек, среди которых оказался глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Санкции также коснулись директора ФСБ Александра Бортникова и директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова, передает Spiegel.

Кроме того, в новый санкционный список были внесены 18 предприятий и других организаций – так, туда попали Донецкая и Луганская народные республики, а также «нелегальные вооруженные группировки сепаратистов», сообщает автор. Экономические санкции также разрабатываются.

Spiegel отмечает, что, по данным дипломатов, послы 28 стран ЕС уже попросили Еврокомиссию этим заняться. Сообщается, что договоренность по сути вопроса уже достигнута, но необходимо проработать все детали юридического характера. Проект будет представлен во вторник.

Посредством санкций Москву хотят склонить к тому, чтобы она оказала влияние на «пророссийские группы сепаратистов на востоке Украины» и направила свои действия на мирное разрешение конфликта, сообщает Spiegel.

Фото: MIKHAIL KLIMENTYEV / RIA-NOVOSTI / AFP

Комментарии пользователей с сайта Der Spiegel:

werjor: Европа должна не поддаваться на шантаж и просто отказаться от поставок газа. Это бы затронуло Россию. И закрыть все границы с ЕС для российских граждан… всех, кто здесь, депортировать, а также закрыть посольства. Авиакомпаниям запретить пролетать над страной, запереть Босфор. Не вести никакой торговли с этим неправовым режимом, пока там не установится удобный нам режим! А китайцам надо сказать: если вы торгуете с Россией, то, к сожалению, больше не можете вести дела с США и ЕС. Подумайте, что для вас лучше.

claude: Кто стремится к политической кончине Путина, тот должен спросить себя, что будет после. К чему может привести распад старых властных структур, мы как раз видим на Украине. Никто не пожелает себе Россию, состоящую из 500 самопровозглашенных олигархических и военных республик.

Markus Frei: Можно думать о Путине, что кому хочется, но то, что Запад хочет привести к власти в России олигархов, можно назвать только абсолютным безумием. Вы только посмотрите, как эти люди получили все свои миллиарды, в Германии они бы не вылезали из-под стражи. Это первостатейные преступники, для которых мошенничество, вымогательство и торговля людьми относятся еще к безобидным деяниям. Не знаю, действительно ли это хорошая идея, вгонять в анархию страну, обладающую достаточным запасом ядерного оружия, чтобы трижды уничтожить мир. И в одном можно быть уверенным: такие понятия, как мораль, олигархам совершенно незнакомы, они бы распродали ядерное оружие террористам, если цена будет подходящей. Отличная перспектива.

herr wal: Ну, действительно ли борьба за влияние между сторонниками жесткого курса и олигархами свидетельствует о расколе во властном блоке? Может быть, властные блоки за счет таких силовых упражнений только сплачиваются и укрепляются. Руководитель БНД мог бы справиться в ведомстве канцлера: может, там об этом что-то знают.

dherr: У этих российских олигархов, вероятно, было время с апреля, чтобы перевести свои деньги куда-нибудь в другое место. Если еще появится банк БРИКС, то такие санкции, скорее всего, вообще не пройдут.