Обама: Россия обязана принудить сепаратистов к сотрудничеству

Президент США Барак Обама нисколько не сомневается, что Россия оказывает огромное влияние на ополченцев на востоке Украины. По его словам, самое малое, что может сделать российская сторона в этой ситуации, - принудить бойцов ополчения к сотрудничеству, предоставить следователям полный доступ к месту крушения авиалайнера и обеспечить их безопасность.

БАРАК ОБАМА, президент США: Президент Украины Порошенко объявил район крушения самолета демилитаризованной зоной. Как я уже заявлял ранее, группы международных следователей уже находятся рядом с этим районом и они готовы провести расследование и извлечь останки погибших.

Однако, к сожалению, эта территория находится под контролем сепаратистов, которых поддерживает Россия. И они продолжают препятствовать проведению расследования. Они неоднократно отказывались предоставлять международным следователям полный доступ к обломкам авиалайнера. Когда следователи приближались, сепаратисты стреляли в воздух. Они вывозят улики с места крушения. И все это заставляет задаться вопросом: что именно они пытаются скрыть?

Более того, эти сепаратисты, поддерживаемые Россией, убирают тела с места крушения, зачастую, без той заботы, которую мы обычно ожидаем в такого рода трагедиях. Это оскорбляет чувства тех, кто потерял в этой трагедии своих любимых. Такому поведению нет места в сообществе наций.

Россия оказывает невероятное влияние на этих сепаратистов. Никто этого не отрицает. Россия подталкивает их к действию, российская сторона подготовила их. Мы знаем, что Россия предоставила им военное снаряжение и вооружение, в том числе зенитное оружие. Ключевые лидеры сепаратистов – граждане России.

Таким образом, учитывая прямое влияние России на сепаратистов, у России и, в частности, у президента Путина есть прямая обязанность принудить их к сотрудничеству со следствием. Это самое малое, что они могут сделать.

Президент Путин заявляет, что он поддерживает полноценное и справедливое расследование. И я ценю эти слова, но их необходимо подкрепить действиями. Сейчас на России лежит груз ответственности. Она должна настоять на том, чтобы сепаратисты перестали каким-либо образом взаимодействовать с уликами, немедленно предоставили следователям, которые уже находятся в этом районе, полный и беспрепятственный доступ к месту крушения.

Сепаратисты и их российские спонсоры несут ответственность за безопасность следователей, которые выполняют свою работу. И вместе с нашими союзниками и партнерами сегодня мы рассмотрим эту проблему в рамках ООН.



Материал предоставлен CNN International.

Перевод выполнен RT.

Дата выхода в эфир 21 июля 2014 года.