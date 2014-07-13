Forbes: Благодаря Путину Украина стала сильной и независимой

Владимир Путин проиграл битву за Украину, а сейчас проигрывает борьбу за восстановление «Российской империи», полагает журналист Forbes Пол Грегори. По его мнению, каждый шаг президента России ведет к катастрофическим для него последствиям. Теперь ему предстоит иметь дело с новой, независимой и более могущественной Украиной, какой она стала благодаря именно его действиям, уверен обозреватель.

Пресса и дипломатические наблюдатели считают, что Владимир Путин обыграл Европу и США, ведя новый способ войны, что представляет собой смесь «замаскированной военной агрессии», боевиков, запугивания военными учениями, интенсивной пропаганды и использования живого щита. Однако это не так, полагает обозреватель журнала Forbes Пол Грегори. Он считает, что Путин проигрывает не только битву за Украину, но и борьбу за восстановление «Российской империи».

Грегори приводит 10 доводов.

1) Путину не удалось запугать украинский народ при свержении «клептократического режима», который был построен на тех же принципах, что и режим самого Путина. Россия так и не смогла удержать у власти свою «марионетку» и не смогла «саботировать президентские выборы 25 мая». Победа Украины над приемами ведение войны Путиным служит сигналом, что гражданское восстание против «непопулярного режима может быть успешным даже в путинской России». Это «самый страшный ночной кошмар Путина», и это объясняет, почему он так жестоко ответил на революцию на Майдане. «Он решил преподать урок Украине и потерпел неудачу», - пишет американский журналист.

2) Путину пришлось «значительно уменьшить свои амбиции относительно Новороссии». Более амбициозный вариант состоял в том, чтобы распространить контроль России до территории Белоруссии и Казахстана, при этом дестабилизировать русскоговорящее население в Прибалтике, в основном Латвии. Первоначальная цель Путина состояла в включении Новороссии в состав России, уверен Пол Грегори.

3) Украина не вступила в Евразийский союз, который Путин намеревался сделать противовесом ЕС. Таможенный союз представляет собой «абсурдное партнерство трех диктаторов, которое не имеет будущего», объясняет читателям Forbes журналист. Но Украина сделала демократический выбор в пользу Европы, что подразумевает быть «цивилизованной страной» с перспективой европейского процветания. Выбор Украины побудил Грузию и Молдавию повернуться к Европе. Все три страны подписали торговые соглашения с ЕС 27 июня. Борьба за превращение в экономики с демократическим рынком не будет легкой, но если эти страны будут над этим работать, то, по крайней мере, «увидят светлое будущее», полагает обозреватель Forbes.

4) Путин проиграл битву за сердца и умы этнических русских в Новороссии. Даже в самых пророссийских областях общественное мнение высказывается за объединенную Украину, несмотря на «непрекращающуюся российскую пропаганду». Рейтинг президента России будет и дальше падать, по мере того, как будут расти жертвы людей, а люди, освобожденные из Донецкой и Луганской народных республик, будут рассказывать ужасные истории. Эти истории сами просочатся через российскую границу. Россияне начнут задаваться вопросами: «Он у власти уже 15 лет. Чего мы добились? Где победа на украинском фронте? Нам говорили, что Россия спасет Украину от нацистов, но Украина выбрала «шоколадного короля», а экстремисты почти не получили голосов. Что происходит? С обеих сторон умирают люди. Ради чего?».

5) «Кампания Путина на Украине» повлекла за собой неожиданные последствия. Он« оживил нерешительное НАТО», поставив ему новую цель: противостоять «экспансионистской России». Такие страны, как Швеция и Финляндия не торопились вступать в альянс, боясь провоцировать Россию. Сейчас же они «ищут в НАТО убежище». «Агрессия со стороны Путина» приведет к членству в НАТО Украины, уверен Грегори. За это выступала половина украинцев, напоминает обозреватель Forbes.

6) «Отрицание Путиным, что он не несет ответственность за войну на Украине, уже потеряло доверие среди СМИ, особенно в странах НАТО и в США», - продолжает журналист. Президент России уже применял свой «новый метод ведения войны в отдаленных Грузии и Приднестровье, но он впервые использовал его в таком масштабе на Украине. Любой дурак понимает, что разведка контролирует российскую границу. Танки и ракетные установки не вторгнутся на Украину без разрешения Путина».

7) «Путин загнал сам себя в ловушку», - уверен Грегори. - «Украинская армия набирает силу. Даже профессиональная армия российских наемников с танками и ракетами не сможет ее победить, что было доказано в Славянске. Но Путин не может ввести регулярные войска без катастрофических последствий. Его наемники повернутся против него же самого», предрекает автор статьи.

8) Нестабильные экономическое и политическое положение сопровождаются бегством капитала и утечкой мозгов. Самые талантливые люди бегут из России. «Одним неверным движением Россия подорвала свою репутацию надежного поставщика энергии в Европу, которая рано или поздно обратится к другим рынкам», - отмечает журналист.

9) Возможно, Путин «создал новую могущественную и независимую Украину, которая сама способна противостоять России в этом новом виде войны, с минимальной поддержкой Запада», - утверждает Грегори. - «Теперь Путин должен иметь дело с новой Украиной, а не старой и слабой. Если Киев проведет реформы, которые требовал Майдан, то Украина может стать европейской державой, никому ничем не обязанной».

10) Хотя пока «аннексия Крыма» временно не привлекает общественного мнения, полуостров будет «висеть тяжким бременем на шее» у России. Крым необходимо поддерживать субсидиями. Российских пенсионеров уже предупредили, что в этом году они не получат прибавку к пенсии. Они знают, что это из-за Крыма. Миропорядок, в том числе международные суды не признают законности присоединения Крыма. Что еще хуже, самовольная аннексия является стимулом забрать у России Восточную Сибирь, которая входит в состав России только 150 лет, что является мгновением в истории Китая, заключает Пол Грегори.

Фото AFP PHOTO / DOMINIQUE FAGET