«Антигейский закон» больше не помеха испанским приемным родителям

Новый договор о международном усыновлении позволит гетеросексуальным семьям из Испании снова усыновлять детей из России. Как отмечает газета El Pais, в своей борьбе с гомосексуализмом Москва осложнила жизнь приемным семьям из Испании, однако несколько гетеросексуальных пар уже вот-вот встретятся с долгожданными приемными детьми.

Для 500 испанских семейных пар, которые хотели усыновить детей из России, прошедший год стал суровым испытанием. Летом 2013 года после принятия Государственной Думой закона, запрещающего гомосексуальным парам усыновлять детей, российский Верховный суд заморозил все действующие договоры об усыновлении и удочерении со странами, где законодательно разрешены однополые браки.

Такое решение было продиктовано стремлением Владимира Путина не допустить, чтобы дети росли в семьях, где оба родителя – представители одного пола, поясняет испанское издание. Но мучения испанцев подходят к концу. В эту среду Россия и Испания подписывают двустороннее соглашение о международном усыновлении – с таким условием Москва согласилась возобновить процесс усыновления и удочерения российских детей испанскими семьями.



Диего Местре и его супруга ездили в Читу в сентябре. Там они должны были уладить последние формальности, чтобы забрать свою приемную дочь домой, но распоряжение Верховного суда расстроило их планы. Судебные процессы по усыновлению были остановлены. И это лишь один из сотен случаев, когда испанские родители, выбрав ребенка для усыновления и даже успев с ним познакомиться, сталкивались с российскими бюрократическими формальностями, которые тормозили процесс. «Мы впервые увидели нашу девочку, когда ей еще не было двух лет. С того момента прошло уже больше года. Несколько дней назад мы навещали ее, и нам было очень трудно опять уезжать, ведь сейчас ей уже 3 и она все понимает», - рассказал Диего. В среду супруги Местре и еще две семейные пары будут присутствовать на подписании договора в качестве представителей пострадавших семей.



Прерванные процессы усыновления смогут возобновиться после того, как парламенты обеих стран ратифицируют договор. Его подписание Совет министров Испании одобрил еще в декабре прошлого года, однако из-за внесенных российской стороной коррективов эту формальность пришлось повторить. Испанское издание обращает внимание на то, что Москва оставила за собой право запрашивать отчеты о жизни приемных детей в семье до достижения ими совершеннолетия.

Российская сторона обеспокоена тем, что дети могут попасть в семью гомосексуалистов: если первые приемные родители не выполняют свои обязанности (что происходит лишь в 1% случаев, отмечает издание), социальные службы могут самостоятельно выбрать для ребенка другую семью. «В документе будет закреплено, что при переселении ребенка надо будет проконсультироваться с российской стороной», - объяснил директор организации по международному усыновлению Infancia I Futur.



Россия – самая популярная страна среди испанских пар, которые хотят усыновить ребенка. С 1997 года испанцы усыновили и удочерили более 12 000 российских сирот. Только в 2012 году свою семью в Испании обрели 475 детей, а в прошлом году, «несмотря на блокаду», – 350. Но все это время испанским парам, чьи процессы были остановлены, приходилось бороться за детей, рассказывает источник. Из-за проволочек некоторые семьи потеряли возможность забрать ребенка, которого хотели. Но в начале этого года появился луч надежды: испанские автономии при участии Министерства здравоохранения составили документ, который включал все условия, поставленные Москвой. Эти же пункты будут закреплены договором, подводит итог испанская газета.



Фото: AFP PHOTO / Rafa Rivas