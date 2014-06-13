CNN

CNN: В Донецке подорван микроавтобус лидера ДНР
Как сообщает телеканал CNN, в Донецке был взорван микроавтобус лидера ДНР Дениса Пушилина. Сам глава республики не находился в автомобиле, однако, во время взрыва пострадали 4 человека.

Поступают сообщения о взрыве на востоке Украины в городе Донецк. В Twitter самопровозглашенной Донецкой народной республики говорится, что был взорван микроавтобус лидера сепаратистов и председателя республиканского парламента.

Во время происшествия он не находился в машине, но пострадали другие 4 человека. 

Материал предоставлен CNN International.
Перевод выполнен RT.

Дата выхода в эфир 13 июня 2014 года.

Фото: ALEXANDER KHUDOTEPLY / AFP

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источник
CNN США Северная Америка
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