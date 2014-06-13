CNN: В Донецке подорван микроавтобус лидера ДНР

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13:55 Набиуллина заявила о наличии у ЦБ ресурсов для выполнения банками обязательств в валюте Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у ЦБ есть ресурсы, чтобы банки могли выполнять обязательства перед населением в валюте.

13:43 Лукашенко рассказал о результатах переговоров с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи были тяжёлыми, но результативными.

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13:26 «Урал» в гостях переиграл «Енисей» в матче восьмого тура РПЛ Екатеринбургский «Урал» в гостях переиграл красноярский «Енисей» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

13:16 Путин выразил соболезнования Рухани в связи с терактом на параде в Иране Президент России Владимир Путин направил главе Ирана Хасану Рухани телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате теракта во время военного парада в Ахвазе.

13:10 СМИ: В Закарпатской области подорвали дом депутата горсовета В Закарпатской области Украины неизвестные подорвали дом депутата городского совета.

13:08 Фанаты «Динамо» установили надгробие на стадионе «Торпедо» Фанаты московского «Динамо» установили надгробие столичного «Торпедо» на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

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12:56 Два человека погибли в результате ДТП с автобусом в Турции В турецкой провинции Коджаэли два человека погибли и ещё 17 пострадали в результате аварии с участием автобуса, который перевозил школьников.

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11:36 МИД Ирана назвал ответственных за теракт на параде Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран возлагает ответственность за теракт на военном параде в Ахвазе на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов».

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10:54 СМИ: В базу «Миротворца» начали вносить владельцев паспортов Венгрии из Закарпатья В базу данных украинского сайта «Миротворец» начали вносить владельцев венгерских паспортов из Закарпатья.

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