FAZ: Разочарованные ветераны Майдана не пошли на выборы

Майдан разочарован, пишет Frankfurter Algemeine Zeitung: смена власти не предвещает кардинальных перемен в стране. Бывшие борцы за свободу считают, что политики их обманули. Поэтому майдановцы не собираются убирать свой палаточный лагерь и грозят устроить многотысячный протест, если их будут заставлять уйти.

На избирательных участках Киева толчея: выбирают президента и нового мэра. Большинство голосует за олигарха Петра Порошенко и Виталия Кличко, который выдвинул свою кандидатуру на пост главы столицы. Однако, пишет Frankfurter Algemeine Zeitung, на Майдане разочарованные борцы за независимость на выборы не идут и « упрямо » сидят у своих палаток и «ржавых баррикад».

Лагерь должен быть убран после выборов: многие кандидаты подчеркивали, что Майдан выполнил свою задачу, и теперь пора возвращаться к нормальной жизни. Но протестный городок за последние недели не изменился, разве что были убраны некоторые баррикады, отмечает издание. Мужчины, все еще живущие на площади в палатках, даже и не думают о том, чтобы уйти.

Выходец из Львова по имени Роман охраняет «Музей Майдана», который представляет собой «сборную солянку из ржавых реликтов протеста». «Мы хотим сохранить память о героях», - пояснил он изданию, ведь политика, по его словам, снова их обманула. Он вовсе не рад выборам и не считает, что Майдан выполнил свою задачу. В его палатке висит плакат со словами: «Если у власти коррупция, выходи на улицу».

«Большинство майдановцев не поддерживают ни одного из этих кандидатов», - сообщил Роман Frankfurter Algemeine Zeitung. По его словам, с появлением новых властей ничего не изменится: «Этот Порошенко много говорил со сцены, как и все остальные. Но что сейчас осталось от этих слов?».

По словам майдановцев, после протестов к ним больше не приходил ни один политик, а смерть более 100 человек никто не желает всерьез расследовать: «Ни один снайпер не был привлечен к ответственности. Вместо этого они пытаются замять произошедшее». Никто из них не собирается идти на выборы, правда, майдановцы «нерешительно признают», что голосовать и не могут: у них нет регистрации.

Уходить с Майдана мужчины не намерены, и говорят, что не поздоровится тому политику, который это от них потребует. Они угрожают по одному призыву мобилизовать несколько тысяч человек. По их словам, они не уйдут, пока не будут уверены в будущем Украины, к тому же «каждый день Россия может напасть».

SERGEI SUPINSKY / AFP