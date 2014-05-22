Лукашенко: Путина на Украине никто не ждет

Референдумы, которые прошли в Луганской и Донецкой областях, не имеют никакой силы, считает белорусский президент. Александр Лукашенко заявил, что проводились они не в соответствии с конституцией страны. Для достижения мира нужно наладить переговоры между властью в Киеве и сторонниками федерализации. Только, по словам Лукашенко, Путина в этот диалог никто не приглашал, передает «Радыё Свабода».
«Все произошедшее в Донецке и Луганске, с точки зрения права, ничтожно», - так Александр Лукашенко охарактеризовал результаты референдумов на востоке Украины. Сам белорусский лидер выступает за единство Украины и отвергает идею федерализации, напоминает белорусский сайт «Радыё Свабода».
«Наломали дров на Украине. Одурманили, запутали народ. Я лучше, чем кто-либо в России, знаю, что происходит на Украине», - заверил Лукашенко Ксению Собчак, которая брала у него интервью. Путин прав, признал белорусский лидер, в том, что нужно «собраться и поговорить с так называемыми сепаратистами». Вот только Путину, по словам Лукашенко, на мирных переговорах по Украине делать нечего: «Его туда никто не звал, там его никто не ждет».
Лукашенко также признался, что не верит в самоубийство Бориса Березовского: «Он настолько любил жизнь, он готов был жить где-нибудь в берлоге, в пещере, но жить. Поэтому я не верю, что он повесился». Однако и версия о причастности российских спецслужб к смерти олигарха не кажется президенту правдоподобной.
Белорусский лидер рассказал Собчак и о своей дружбе с Саакашвили. По его словам, бывший грузинский президент всегда заступался за его страну на Западе. И сейчас два политика рады были бы встретиться, но «руководство России не очень нормально это воспримет», опасается Лукашенко.
Действия украинских властей в отношении представителей канонической УПЦ МП, храмов и монастырей ведут к нарастанию противостояния внутри страны, заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.
«Роскосмос» подготовит экипажи лунных миссий к работе в гораздо более сложных условиях, чем на орбите Земли. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в интервью порталу «Украина.ру» заявил, что «в Херсоне ничего не решается», а его задержание было спланировано и организовано на уровне высшего политического руководства страны.
Россия рассчитывает, что отношения с Евросоюзом будут восстановлены на основе подлинного добрососедства. Об этом в своей статье для португальской газеты «Публику» написал глава МИД России Сергей Лавров.
Депутат Верховной рады, первый заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев заявила, что Украина сможет стать членом Евросоюза через 5—8 лет.
Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал RT заявление главы Генштаба ВС Великобритании генерала Марка Карлтон-Смита, назвавшего Россию большей угрозой, чем террористические организации «Исламское государство»* и «Аль-Каида»**.
США подстёгивают военную деятельность у российских границ в Европе, безопасность европейских стран становится заложницей такой политики. Об этом в своей статье для португальской газеты «Публику» написал глава МИД России Сергей Лавров.
Замглавы синодального отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Министерства юстиции Украины отменить передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о восьми случаях обстрела со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
Великобритания потратит £11 млн на защиту Украины от «иностранной агрессии». Об этом говорится в отчёте Фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности за 2018—2019 годы, с которым ознакомился RT.