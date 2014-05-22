Лукашенко: Путина на Украине никто не ждет

Референдумы, которые прошли в Луганской и Донецкой областях, не имеют никакой силы, считает белорусский президент. Александр Лукашенко заявил, что проводились они не в соответствии с конституцией страны. Для достижения мира нужно наладить переговоры между властью в Киеве и сторонниками федерализации. Только, по словам Лукашенко, Путина в этот диалог никто не приглашал, передает «Радыё Свабода».

«Все произошедшее в Донецке и Луганске, с точки зрения права, ничтожно» , - так Александр Лукашенко охарактеризовал результаты референдумов на востоке Украины. Сам белорусский лидер выступает за единство Украины и отвергает идею федерализации, напоминает белорусский сайт «Радыё Свабода».

«Наломали дров на Украине. Одурманили, запутали народ. Я лучше, чем кто-либо в России, знаю, что происходит на Украине», - заверил Лукашенко Ксению Собчак, которая брала у него интервью. Путин прав, признал белорусский лидер, в том, что нужно «собраться и поговорить с так называемыми сепаратистами». Вот только Путину, по словам Лукашенко, на мирных переговорах по Украине делать нечего: «Его туда никто не звал, там его никто не ждет».

Лукашенко также признался, что не верит в самоубийство Бориса Березовского: «Он настолько любил жизнь, он готов был жить где-нибудь в берлоге, в пещере, но жить. Поэтому я не верю, что он повесился». Однако и версия о причастности российских спецслужб к смерти олигарха не кажется президенту правдоподобной.

Белорусский лидер рассказал Собчак и о своей дружбе с Саакашвили. По его словам, бывший грузинский президент всегда заступался за его страну на Западе. И сейчас два политика рады были бы встретиться, но «руководство России не очень нормально это воспримет», опасается Лукашенко.

Фото SERGEI SUPINSKY / AFP