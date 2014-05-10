Die Zeit советует Киеву сложить оружие

С каждым погибшим на юго-востоке раскол в украинском обществе только усиливается. Чтобы предотвратить гражданскую войну, Киеву следует пойти на уступки и прекратить «дилетантскую кровавую антитеррористическую операцию», советует журналист немецкой газеты Die Zeit.

Конфликт на Украине становится все опаснее, пишет Людвиг Гревен в немецкой Die Zeit. События в Мариуполе говорят о том, что страна на грани открытой гражданской войны. А предотвратить это, по мнению журналиста, можно лишь, если обе стороны начнут переговоры.

Владимир Путин «как покровитель бойцов-сторонников России» уже пошел навстречу. Он призывал восток Украины перенести референдум и заявил, что Россия отвела войска от границы. «Даже если сепаратисты пока сопротивляются его призыву, временное киевское правительство должно откликнуться на это предложение и прекратить или хотя бы прервать свою дилетантскую, до сей поры малоуспешную, кровавую «антитеррористическую операцию» против пророссийских бойцов. Пытаясь урегулировать конфликт военным путем, оно может только проиграть», - советует автор статьи.

По его мнению, Киев либо проиграет, потеряв свой авторитет, либо добьется того, что российские войска войдут на Украину, та окончательно развалится, а местный конфликт перерастет в международную войну. А все тяготы в итоге лягут на плечи простых украинцев. Десятки уже погибли в минувшие дни во время столкновений, напоминающих гражданскую войну. «Трещина в обществе углубляется с каждым погибшим. Скоро она станет непреодолимой», - отмечает Людвиг Гревен.

Журналист настаивает на том, что Запад должен повлиять на Киев и заставить его пойти на переговоры. Первым шагом может стать прекращение огня. И даже если ополченцы откажутся сложить оружие, переходному правительству все равно следует прекратить свою военную операцию, подчеркивает автор. Это предотвратит дальнейшее насилие и позволит провести президентские выборы 25 мая. И уже тогда избранный президент будет обладать необходимой легитимностью для того, чтобы вести диалог с противниками, поясняет Гревен. В итоге будет возможен разговор о новой конституции и автономии регионов.