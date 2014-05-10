Die Zeit советует Киеву сложить оружие

С каждым погибшим на юго-востоке раскол в украинском обществе только усиливается. Чтобы предотвратить гражданскую войну, Киеву следует пойти на уступки и прекратить «дилетантскую кровавую антитеррористическую операцию»,
советует журналист немецкой газеты Die Zeit.
Конфликт на Украине становится все опаснее, пишет Людвиг Гревен в немецкой Die Zeit. События в Мариуполе говорят о том, что страна на грани открытой гражданской войны. А предотвратить это, по мнению журналиста, можно лишь, если обе стороны начнут переговоры.
Владимир Путин «как покровитель бойцов-сторонников России» уже пошел навстречу. Он призывал восток Украины перенести референдум и заявил, что Россия отвела войска от границы. «Даже если сепаратисты пока сопротивляются его призыву, временное киевское правительство должно откликнуться на это предложение и прекратить или хотя бы прервать свою дилетантскую, до сей поры малоуспешную, кровавую «антитеррористическую операцию» против пророссийских бойцов. Пытаясь урегулировать конфликт военным путем, оно может только проиграть», - советует автор статьи.
По его мнению, Киев либо проиграет, потеряв свой авторитет, либо добьется того, что российские войска войдут на Украину, та окончательно развалится, а местный конфликт перерастет в международную войну. А все тяготы в итоге лягут на плечи простых украинцев. Десятки уже погибли в минувшие дни во время столкновений, напоминающих гражданскую войну. «Трещина в обществе углубляется с каждым погибшим. Скоро она станет непреодолимой», - отмечает Людвиг Гревен.
Журналист настаивает на том, что Запад должен повлиять на Киев и заставить его пойти на переговоры. Первым шагом может стать прекращение огня. И даже если ополченцы откажутся сложить оружие, переходному правительству все равно следует прекратить свою военную операцию, подчеркивает автор. Это предотвратит дальнейшее насилие и позволит провести президентские выборы 25 мая. И уже тогда избранный президент будет обладать необходимой легитимностью для того, чтобы вести диалог с противниками, поясняет Гревен. В итоге будет возможен разговор о новой конституции и автономии регионов.
Комментарии читателей на сайте Die Zeit:
Klipklap: После того как я в ошеломлении посмотрел различные видео на Youtube, я согласен с тем, что это не борьба, а убийство мирных граждан. Поистине жестокие кадры. Ответственность лежит на плечах прозападного переходного правительства в Киеве.
Klemme12: Ужасающие сцены. С танками и огнестрельным оружием против безоружных людей. Это ужасающие, невыносимые кадры. Это насилие при поддержке (военные кредиты) и одобрении (словесное подстрекательство) нашего правительства заставляет сомневаться в том, что Германия помнит о своих действиях на Украине 70 лет назад.
Gnurrr: Уважаемый господин Гревен, ваше предложение выглядит на первый взгляд довольно разумным, но в нем есть некоторые загвоздки. Насколько я понимаю, 25 мая будут выборы президента Украины, но сейчас нет ни одного кандидата, которого бы поддерживало население всех частей страны. Поэтому следующий президент Украины будет избран не большинством, а меньшинством (неважно, каким). Кроме того, заявления основных кандидатов не говорят о деэскалации на Украине. Парламент после 25 мая тоже не будет легитимным на всей территории Украины, потому что его не будут избирать заново. Ситуация после выборов, таким образом, останется такой же, лишь с другим человеком во главе.
И почему эта статья не появилась неделю назад? В Одессе толпа, состоящая из «Правого сектора» и других фашистов, жгла людей, избивала их до смерти и, должно быть, стреляла в них. В Европе в 2014 году – и практически все европейские СМИ это игнорируют.
Guofu: Ни одна страна мира не позволила бы, чтобы вооруженные люди без опознавательных знаков заняли общественные и административные здания. Тем более, если этих людей, по-видимому, поддерживает крупная держава. Если бы в Германии происходило подобное, уже давно бы объявили чрезвычайное положение. Нет, Украина должна быть твердой и покончить с этими вооруженными бандами. Диалог возможет лишь тогда, когда они сложат оружие. С нарушителями закона не ведут переговоры.
Фото ALEXEY KRAVTSOV / AFP.