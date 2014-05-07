CNN: Белый дом требует от украинцев голосовать под свист пуль

Вашингтон настойчиво требует провести на Украине президентские выборы, и это удивляет корреспондента CNN в Славянске. По его словам, в регионе, охваченном кровопролитием, никто уже не думает о предвыборной гонке: здесь готовятся к войне.

По мнению Белого дома, будущее Украины зависит от результатов президентских выборов, которые пройдут там меньше, чем через три недели, 25 мая. Однако сегодня Россия начала искать прорехи в планах Украины по проведению выборов. Тем временем, украинские войска и пророссийские сепаратисты пытались изрешетить друг друга.

Сейчас вы видите искореженные останки украинского вертолета, который, как сообщается, был сбит пророссийскими сепаратистами близ Славянска, который находится на востоке Украины. Нам неизвестно, когда были сняты следующие кадры, но на них, предположительно, можно увидеть украинские войска, находящиеся под Донецком. Это один из нескольких городов на востоке Украины, в которых пророссийские силы захватили правительственные здания.

Сейчас украинская армия проводит самую масштабную до сих пор наступательную операцию по возвращению контроля над этими городами. Однако сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров акцентировал внимание на подобных событиях. Тем самым он положил основу, отталкиваясь от которой Россия может поставить под вопрос законность проведения выборов на Украине.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел: Между прочим, проводить выборы в ситуации, когда армия используется против, в общем-то, части населения, ну, достаточно необычно, это все-таки не Афганистан.

Как обнадеживающе. Президент Обама заявил, что вмешательство России в проведение выборов на Украине приведет к введению более жестких санкций, нацеленных на целые отрасли российской экономики.

Лавров также отверг идею проведения нового раунда переговоров в Женеве по вопросу снижения напряженности на Украине без участия пророссийски настроенных сепаратистов.

Украинские войска сосредоточились у Славянска на востоке Украины. Украинские власти заявили, что в боях под этим городом было убито 30 пророссийских повстанцев. Впрочем, представитель повстанцев заявил лишь о десяти погибших. И та вспышка насилия, которую мы сейчас видим, может быть лишь началом.

Наш старший международный корреспондент Ник Пэйтон Уолш сейчас находится недалеко от Славянска. Ник, что вы там наблюдаете?

НИК ПЭЙТОН УОЛШ, корреспондент CNN: Джейк, создается ощущение, что ситуация только начинает развиваться, а не подходит к своему апогею. Опасения, конечно же, связаны с тем, что украинские войска могут нанести второй удар в ближайшие дни.

Мы снова посетили город, чтобы увидеть своими глазами результаты вчерашнего нападения украинской армии по главной автостраде. Как ни странно, несмотря на то что Украина заявила о четырех убитых солдатах, а повстанцы сообщили нам, что потеряли десять бойцов - это слишком много жертв, учитывая, что бой не мог бы продолжаться, вероятно, больше часа, а на дороге видны следы повреждений, - несмотря на это, украинская армия сразу отступила обратно по дороге. Ничто не указывает на то, что силы правительства собираются удерживать ту территорию, которую отвоевывают.



В городе же определенно царит ощущение осады. Строятся баррикады, завтра пройдет ряд похорон, люди разгневаны. Они ожидают, что ситуация ухудшится. И я должен сказать, если украинские силы действительно попытаются войти в город всей мощью, то мы станем свидетелями колоссального кровопролития. Украинская армия не располагает особым боевым опытом, даже при условии самых благоприятных обстоятельств, а теперь они столкнутся с местными жителями, агрессивно настроенными против них.



Вы упомянули о выборах. Сейчас это последнее, о чем здесь думают. Происходящее начинает больше походить на гражданскую войну, а не на предвыборную кампанию, Джейк.



Ник, мы с вами уже обсуждали международную дипломатию вокруг этих событий. Учитывая то, что вы видите на месте событий, считаете ли вы, что эта дипломатия имеет какое-то влияние на непосредственных участников?



НИК ПЭЙТОН УОЛШ: Заявления дипломатов о том, что необходимо следовать женевским соглашениям, главное положение которых – это прекращение насилия с обеих сторон, при текущей ситуации настораживают. Между конфликтующими сторонами происходят столкновения почти каждый день. Таким образом, здесь очень далеко до дипломатии.

Я полагаю, что критики российской позиции считают, что Россия следует своему собственному плану, который строится вокруг даты выборов. Вашингтон определенно полагает, что Россия пытается сорвать президентские выборы, и обещает санкции в том случае, если так и случится.



Я думаю, дипломатия продолжается на заднем плане, а то, что мы видим непосредственно, – так это то, что пророссийские повстанцы и активисты рассчитывают свои действия с учетом даты референдума, который запланирован через пять дней. Этот референдум для них – шанс принять самостоятельное решение, присоединиться к России или, по меньшем мере, еще более отдалиться от Украины.

Мне кажется, что дипломатические усилия лишь вторят тем волнениям и беспорядку, который здесь происходит. Они не предлагают никаких конкретных путей выхода из этой ужасной для населения ситуации.

С нами в прямом эфире был Ник Пэйтон Уолш из Украины. Берегите себя.

Материал предоставлен CNN USA.

Перевод выполнен RT.

Дата выхода в эфир 06 мая 2014 года.