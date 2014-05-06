Mainichi Shimbun: Соединять Крым с Россией будут китайцы

Как стало известно японской газете Mainichi Shimbun, китайские компании помогут соединить Крым с Россией мостом или тоннелем через Керченский пролив. Соглашение об этом может быть подписано уже в конце месяца во время поездки президента Путина в Китай, утверждает издание, считая это признаком потепления отношения двух стран.

В строительстве туннеля либо моста через Керченский пролив, который соединит Крымский полуостров с основной территорией России, примут участие китайские компании, сообщает Mainichi Shimbun. По данным издания соглашение об этом, возможно, будет подписано в ходе визита президента Путина в Китай, намеченного на вторую половину мая.

С китайской стороны проектом займутся две компании – China International Fund Ltd. и China Railway Construction Corporation. Если через пролив будет идти мост, то его стоимость составит 1,2 миллиарда долларов, если туннель – 3 миллиарда долларов. Россия возлагает надежды на финансовые возможности Китая и его опыт в реализации крупных инфраструктурных проектов, отмечает японская газета.

В своей самой узкой части Керченский пролив составляет 4,5 километра, сейчас по нему ходит паром. Соединив Крым с основной частью страны, Россия намерена усилить над ним свой фактический контроль, поясняет издание. Китай же, в свою очередь, в прошлом году договорился с украинскими властями о модернизации портовой инфраструктуры на западе Крыма, начав таким образом инвестировать в полуостров.

Во время поездки президента Путина в Китай ожидается также окончательное оформление соглашения о поставках российского природного газа в КНР, которое будет включать и вопрос о цене. На фоне все большей изоляции России из-за ситуации на Украине все это явно может ознаменовать «медовый месяц» в китайско-российских отношениях, комментирует Mainichi Shimbun.

Китай не стал четко обозначать свою позицию по поводу присоединения Крыма к России. Однако она ощутимо отличается от точки зрения Запада, который осудил это действие как нарушение международного права. Многие убеждены, что Пекин фактически поддерживает Россию, напоминает газета.

Фото: AFP PHOTO/ YURIY LASHOV