Mainichi Shimbun: Соединять Крым с Россией будут китайцы

Как стало известно японской газете Mainichi Shimbun, китайские компании помогут соединить Крым с Россией мостом или тоннелем через Керченский пролив. Соглашение об этом может быть подписано уже в конце месяца во время поездки президента Путина в Китай, утверждает издание, считая это признаком потепления отношения двух стран.
В строительстве туннеля либо моста через Керченский пролив, который соединит Крымский полуостров с основной территорией России, примут участие китайские компании, сообщает Mainichi Shimbun. По данным издания соглашение об этом, возможно, будет подписано в ходе визита президента Путина в Китай, намеченного на вторую половину мая.
С китайской стороны проектом займутся две компании – China International Fund Ltd. и China Railway Construction Corporation. Если через пролив будет идти мост, то его стоимость составит 1,2 миллиарда долларов, если туннель – 3 миллиарда долларов. Россия возлагает надежды на финансовые возможности Китая и его опыт в реализации крупных инфраструктурных проектов, отмечает японская газета.
В своей самой узкой части Керченский пролив составляет 4,5 километра, сейчас по нему ходит паром. Соединив Крым с основной частью страны, Россия намерена усилить над ним свой фактический контроль, поясняет издание. Китай же, в свою очередь, в прошлом году договорился с украинскими властями о модернизации портовой инфраструктуры на западе Крыма, начав таким образом инвестировать в полуостров.
Во время поездки президента Путина в Китай ожидается также окончательное оформление соглашения о поставках российского природного газа в КНР, которое будет включать и вопрос о цене. На фоне все большей изоляции России из-за ситуации на Украине все это явно может ознаменовать «медовый месяц» в китайско-российских отношениях, комментирует Mainichi Shimbun.
Китай не стал четко обозначать свою позицию по поводу присоединения Крыма к России. Однако она ощутимо отличается от точки зрения Запада, который осудил это действие как нарушение международного права. Многие убеждены, что Пекин фактически поддерживает Россию, напоминает газета.
Действия украинских властей в отношении представителей канонической УПЦ МП, храмов и монастырей ведут к нарастанию противостояния внутри страны, заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.
«Роскосмос» подготовит экипажи лунных миссий к работе в гораздо более сложных условиях, чем на орбите Земли. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в интервью порталу «Украина.ру» заявил, что «в Херсоне ничего не решается», а его задержание было спланировано и организовано на уровне высшего политического руководства страны.
Россия рассчитывает, что отношения с Евросоюзом будут восстановлены на основе подлинного добрососедства. Об этом в своей статье для португальской газеты «Публику» написал глава МИД России Сергей Лавров.
Депутат Верховной рады, первый заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев заявила, что Украина сможет стать членом Евросоюза через 5—8 лет.
Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал RT заявление главы Генштаба ВС Великобритании генерала Марка Карлтон-Смита, назвавшего Россию большей угрозой, чем террористические организации «Исламское государство»* и «Аль-Каида»**.
США подстёгивают военную деятельность у российских границ в Европе, безопасность европейских стран становится заложницей такой политики. Об этом в своей статье для португальской газеты «Публику» написал глава МИД России Сергей Лавров.
Замглавы синодального отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Министерства юстиции Украины отменить передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о восьми случаях обстрела со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
Великобритания потратит £11 млн на защиту Украины от «иностранной агрессии». Об этом говорится в отчёте Фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности за 2018—2019 годы, с которым ознакомился RT.