Почему Запад предпочитает российские новости

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что RT - «рупор пропаганды». Но что думают о российском телеканале не западные политики, а обычные граждане? Мы сделали подборку наиболее интересных комментариев читателей зарубежных СМИ на тему громких заявлений главы Госдепа.

ChuckCalifornia : Но как же так, RT (равно как и Al Jazeera) – любимый новостной канал многих читателей Mediate, которые придерживаются левых взглядов. Насколько же они радикально левые, если Джон Керри, тоже крайне левых взглядов, их критикует?

Bohratom : Представители движения «Захвати Уолл-Стрит» говорили, что Russia Today было единственным СМИ, которое верно освещало их историю… Теперь мы знаем почему…

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

WillWork4Work: Нравится вам это или нет, но RT – это один из немногих новостных «мэйнстрим»-каналов, который представляет взгляд, отличный от освещения таких источников, как BBC и Sky. Оба эти канала как будто читают по одному и тому же тексту.



Steve Willis: Мне нравится RT! Это совершенно точно антизападный пропагандистский канал, но я бы не хотел, чтобы его запретили. Он предоставляет альтернативный взгляд на новости (согласны ли вы с ним или нет). Иногда мне приходится дать моим мозгам и ушам отдохнуть от него, так что я его выключаю, но я бы его точно не запретил.

SwissRepat: RT представляет взгляд с другой стороны. Истина, вероятно, где-то посередине. Американскими телеканалами владеют гигантские корпорации, большая часть которых делает деньги на вооружениях и прочем. Вспомните, что в США Фил Донахью был уволен за то, что подвергал сомнению правильность войны в Ираке.

ГЕРМАНИЯ

hi-ob : Плоская шутка. Все, в чем Керри обвиняет русских, он сам допустил на Майдане. Будь то Майдан или Сирия, США внедряют в страну группы, которые могут быть им полезны. Russia Today – крохотный противовес англо-американским телеканалам, которые во время неоколониальных войн США отличились отсутствием критики и близостью к правительству.

jeze : Упреки, упреки, упреки. Когда обвинения хоть раз привели к миру? США обвиняют в том, США обвиняют в этом. Не обвиняйте, а обоснуйте.

willybraun84: бла-бла… что он снова говорит… надо посмотреть на себя, прежде чем обвинять других. Это невероятно, насколько лицемерно все это звучит. Все западные СМИ одинаковы, и он еще имеет наглость называть Russia Today рупором пропаганды. США так же мало сделали для ослабления напряженности на Украине, как и Россия, и он еще имеет наглость показывать пальцем на Россию и обвинять ее. Этот человек и его страна настолько не внушают доверия, что я бы пожелала нашим СМИ быть нейтральнее и освещать события по существу, а не опускаться до уровня поджигателей войны из США. Судя по комментариям во многих СМИ, люди умнее, и я думаю, что рано или поздно вы, СМИ, за это расплатитесь!

ФРАНЦИЯ

evolution : Это все болтовня. США не способны противостоять России, тем более что они находятся в этот раз на славянской территории. Было бы уместнее задаться вопросом, как США собираются вынудить Россию вернуть Крым и как они спасут свой имидж после провалов в Грузии и в Сирии. России достаточно поставить оружие на восток Украины, и американская стратегия на этом окончена.

Даже если россияне вторгаются с армией на восток страны, США ничего не сделают. Западное общественное мнение устало от войны, и Россия тесно сотрудничает с Китаем по этим геополитическим вопросам. Самая срочная задача для США - успокоить Прибалтику и заверить европейских партнеров, что они надежные союзники. Ведь дело в том, что они ненадежные союзники.

Вот говорят об этих солдатах и самолетах в Польше и в Прибалтике... И США недавно еще раз заявили, что они наши защитники... От этого аргумента зависит выживание НАТО и евро-атлантического альянса... Но это все вздор. США - ненадежный союзник. Если действительно начнется противостояние с Россией, мы получим все удары, и США нам ничем не помогут. Разве эта очередная холодная война между Россией и США отвечает европейским интересам? Мне кажется, нет.

borsalinette01 : Они всегда заставляют остальных делать то, что они сами хотят сделать. Вашингтон намерен добиться вооруженного конфликта с Россией, как будто их проблемы от этого решатся. Их трусливость в этом деле заключается в том, что они «провоцируют» другую сторону, чтобы она несла последствия их действий. Пусть Россия вторгнется уже и поставит точку в этих событиях, которые обошлись украинцам слишком дорого. Украинцы потеряли в человеческом плане, а мы - в экономическом. По крайней мере, если Россия вторгнется, это скверное дело наконец будет закрыто.

thiemarc : Верить американским речам про Украину - это то же самое, что верить в обладание Садамом Хуссейном оружием массового поражения или в применение Башаром Асадом химического оружия... Зато нельзя опровергнуть тот факт, что США инициировали восстание на Майдане благодаря «работе» их «общественных организаций» на месте. Теперь Запад поддерживает самопровозглашенное правительство, составленное в значительной степени из неонацистов...

Смотрите, каковы реальные вызовы, стоящие за этим кризисом. Это в любом случае не защита демократии или суверенитета украинского народа... США не важно, что думает там украинский, сирийский или ливийский народ... Их интересы состоят в расширении НАТО и в контроле за поставкой энергоресурсов... Но Керри, конечно, ничего подобного не скажет.

БЕЛЬГИЯ

Jean Marc Lippert: Обращаюсь к ограниченным идиотам, которые якобы представляют нас (и указывают нам дорогу): вы будете долго ждать того момента, когда мы послужим вам пушечным мясом в конфликте, который вы сами спровоцировали.

Мы коммерческие партнеры России, у нас нет ни мандата, ни статуса, позволяющего нам претендовать на определение внешнеполитического и внутриполитического курса Украины. И даже если Россия провинится во вмешательстве, есть ли у нас мандат и право быть правоохранителями в этом регионе? И разве это дело касается США? С какой стати? Во имя прав человека?



ЕС работает на интересы США взамен на обещание дать кусок газового пирога, который поможет нашей казне (и наполнит в итоге резервы американского Федерального банка, Goldman Sachs и прочих).



Нам не нужно грабить российский газ с помощью подчиненной Брюсселю Украины. Мы не такие. А если глобализация стала такой, то мировое правительство будет работать без меня на реализацию светлого будущего…

ИРАН

Just World! : Керри публично осудил медиасеть Russia Today – практически единственный оставшийся источник, который освещает ложь Америки в «свободном мире». Найдут ли предлог прекратить вещание этого телеканала так же, как это сделали с Press TV?

Фото: FailedImitator / Flickr.