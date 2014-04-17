Павел Дуров не выдал украинскую оппозицию ФСБ

Основатель «ВКонтакте» Павел Дуров утверждает, что его отказ выдать ФСБ личные данные организаторов групп «Евромайдана» стоил ему доли компании, пишет американское издание The Verge. Однако, по его словам, он ни о чем не жалеет. «У меня осталось нечто более важное – чистая совесть и идеалы, которые я готов защищать», - написал Дуров.
Российское правительство использует социальные сети, чтобы шпионить за украинскими демонстрантами, рассказал основатель «ВКонтакте» Павел Дуров, сообщает американское издание The Verge.
По словам Дурова, в декабре 2013 года ФСБ потребовала выдать личные данные организаторов групп «Евромайдана». Он отказался, объяснив это тем, что «юрисдикция России не распространяется на украинских пользователей "ВКонтакте"». В результате ему пришлось продать свою долю компании.
«Но я ни о чем не жалею. У меня осталось нечто более важное – чистая совесть и идеалы, которые я готов защищать», - написал Дуров на своей страничке. В следующем посте он рассказывает, как прокуратура потребовала от него закрыть антикоррупционную группу, на что он тоже ответил отказом.
Американское издание напоминает, в апреле Павел Дуров ушел с поста гендиректора соцсети. Но вернулся менее, чем через неделю, объяснив это своими опасениями по поводу того, «что могло произойти с ресурсом "ВКонтакте" после его ухода».
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