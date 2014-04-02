Всемирный банк рискнет своими деньгами ради украинской бедноты
Подобный сценарий характерен для многих сегодняшних кризисов. Так же, как и на Украине, коррупция, неравенство и бедность определяют события по всему миру.
Экономическая безысходность спровоцировала «арабскую весну» - от Туниса до Египта. Миллионы людей вышли на улицу, требуя лучшей жизни. Но за три года состояние экономики и положения народа в Каире лишь ухудшились из-за политического хаоса. Безработица продолжает расти, и египетский народ, похоже, выберет президентом нового авторитарного лидера, генерала Ас-Сиси.
Но даже силы природы словно сговорились против самых незащищенных слоев населения. В своем последнем докладе о климате ООН предупреждает, что нынешние изменения окружающей среды могут в скором времени привести к нехватке продовольствия. Это, в свою очередь, может привести к ожесточенной борьбе за сокращающиеся запасы.
Так как же повысить жизнеспособность и тем самым благосостояние мировых государств? Это поистине титаническая задача для моего следующего гостя и организации, которую он возглавляет. Президент Всемирного банка доктор Джим Ён Ким поставил смелые цели: стимулировать экономический рост и провести жесткие реформы, направленные на улучшение работы организации в интересах тех людей, которым она призвана служить.
Доктор Ким вновь на связи с нами из Вашингтона. Здравствуйте, доктор Ким. Рада вас снова видеть.
ДЖИМ ЁН КИМ, президент Всемироного банка: Большое спасибо, что пригласили, Кристиан.
Сразу об Украине. Там сейчас масштабный кризис, а сегодня по хрупкой и очень слабой украинской экономике нанесен еще один удар. Как, по вашему мнению, это повышение цен на энергоносители скажется на состоянии Украины в данный момент?
ДЖИМ ЁН КИМ: Мы очень обеспокоены, Кристиан, особенно в свете очень интенсивных переговоров с правительством. Премьер-министр был здесь, в Вашингтоне, и мне удалось поговорить с ним. Думаю, если посмотреть на то, что они делают сейчас, на реформы, которые они инициировали и провели через парламент, это действительно впечатляет.
Конкретно у этой меры будут последствия. И, конечно, больше всего нас беспокоит положение беднейших слоев населения на Украине. На протяжении более 20 лет мы вложили в Украину около 10 миллиардов долларов. Сейчас наше портфолио составляет 3,5 миллиарда долларов, и мы обещаем вложить еще 3 миллиарда. Так что мы чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы помочь этому конкретному правительству провести реформы так, чтобы защитить беднейшие слои населения. Это нас сейчас особенно волнует, и это особенно касается самых малообеспеченных граждан, которые больше всех пострадают от повышения цен.
И это в свою очередь поддерживает политический хаос… Но у меня к вам вот какой вопрос. С одной стороны, вы готовитесь инвестировать в ситуацию, которая сейчас крайне нестабильна. С другой стороны, если Украине не помочь, она будет постоянно страдать от капризов матушки-России, которая то открывает, то закрывает вентиль – и так во всем, от поставок газа до оказания помощи. Итак, кому нести это бремя? Вы беретесь за это рискованное дело или нет?
ДЖИМ ЁН КИМ: Знаете, Кристиан, мы работаем во многих местах с очень высокими рисками. У нас огромный проект в Афганистане. Мы работаем в Ираке. Так много мест, где нет стабильности и где люди сталкиваются с огромными трудностями. А мы ведь и созданы были для того, чтобы работать в подобных ситуациях.
В данном случае у нас давние отношения с украинскими властями. И наша задача – сделать все возможное, чтобы помочь им экономически развиваться. Но в краткосрочной перспективе мы рассматриваем кое-какие «быстрорастворимые» займы, которые можно направить непосредственно в государственные структуры – на программы по защите беднейших слоев населения. Это самые базовые программы: здравоохранение, санитария, социальная защита.
Наша цель – принять все возможные экономические меры, чтобы сделать ситуацию в целом стабильнее. Потому что дальнейшая дестабилизация будет иметь последствия далеко за пределами Украины. Вот почему для стольких людей в регионе так важно, что мы можем сделать в краткосрочной перспективе. Для нас это тоже важно. И мы готовы действовать.
Ваша миссия – помогать беднейшим в мире, самым бедным 40 процентам в различных странах мира. Что вы думаете о санкциях? Навредят ли они олигархам и власть имущим – или населению России?
ДЖИМ ЁН КИМ: Знаете, Кристиан, еще рано делать выводы. Но, конечно, мы пристально следим за этим. У нас очень прочные рабочие отношения с правительством России. Мы работали вместе с ними по ряду проблем. Знаете, они стали работать лучше. Что касается улучшений в деловом климате, они были третьими в мире. Они очень серьезно относятся к улучшению делового климата.
Но, подобно многим большим странам, быстрорастущим странам со средним уровнем дохода, у России проблемы с предоставлением базовых услуг, например, в отдаленные области. Они пытаются и сдержать рост расходов, к примеру, в сфере здравоохранения в городах, и в то же время обеспечить здравоохранение, просвещение и социальную защиту населения в некоторых областях, которым уделялось недостаточно внимания.
Да.
ДЖИМ ЁН КИМ: Таким образом, мы намерены поддерживать хорошие отношения с Россией, но если их экономика начнет сокращаться, будут последствия.
Материал предоставлен CNN International.
Перевод выполнен RT.
Дата выхода в эфир 02 апреля 2014 года.