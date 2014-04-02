Всемирный банк рискнет своими деньгами ради украинской бедноты

От недавнего повышения цен на газ больше всех пострадают беднейшие слои населения Украины, заявил в интервью CNN глава Всемирного банка Джим Ён Ким. По его словам, Всемирный банк готовится выделить Киеву дополнительные миллиарды. В то же время организация намерена поддерживать хорошие отношения с Россией.

Тем временем Россия вновь нанесла Украине сильный удар. В этот раз энергетический гигант, «Газпром», повысил цену на природный газ для Киева. Это может стать сокрушительным ударом для экономики, которая уже стоит на коленях после долгих лет ужасной системной коррупции.



Подобный сценарий характерен для многих сегодняшних кризисов. Так же, как и на Украине, коррупция, неравенство и бедность определяют события по всему миру.



Экономическая безысходность спровоцировала «арабскую весну» - от Туниса до Египта. Миллионы людей вышли на улицу, требуя лучшей жизни. Но за три года состояние экономики и положения народа в Каире лишь ухудшились из-за политического хаоса. Безработица продолжает расти, и египетский народ, похоже, выберет президентом нового авторитарного лидера, генерала Ас-Сиси.



Но даже силы природы словно сговорились против самых незащищенных слоев населения. В своем последнем докладе о климате ООН предупреждает, что нынешние изменения окружающей среды могут в скором времени привести к нехватке продовольствия. Это, в свою очередь, может привести к ожесточенной борьбе за сокращающиеся запасы.



Так как же повысить жизнеспособность и тем самым благосостояние мировых государств? Это поистине титаническая задача для моего следующего гостя и организации, которую он возглавляет. Президент Всемирного банка доктор Джим Ён Ким поставил смелые цели: стимулировать экономический рост и провести жесткие реформы, направленные на улучшение работы организации в интересах тех людей, которым она призвана служить.



Доктор Ким вновь на связи с нами из Вашингтона. Здравствуйте, доктор Ким. Рада вас снова видеть.



ДЖИМ ЁН КИМ, президент Всемироного банка: Большое спасибо, что пригласили, Кристиан.



Сразу об Украине. Там сейчас масштабный кризис, а сегодня по хрупкой и очень слабой украинской экономике нанесен еще один удар. Как, по вашему мнению, это повышение цен на энергоносители скажется на состоянии Украины в данный момент?



ДЖИМ ЁН КИМ: Мы очень обеспокоены, Кристиан, особенно в свете очень интенсивных переговоров с правительством. Премьер-министр был здесь, в Вашингтоне, и мне удалось поговорить с ним. Думаю, если посмотреть на то, что они делают сейчас, на реформы, которые они инициировали и провели через парламент, это действительно впечатляет.



Конкретно у этой меры будут последствия. И, конечно, больше всего нас беспокоит положение беднейших слоев населения на Украине. На протяжении более 20 лет мы вложили в Украину около 10 миллиардов долларов. Сейчас наше портфолио составляет 3,5 миллиарда долларов, и мы обещаем вложить еще 3 миллиарда. Так что мы чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы помочь этому конкретному правительству провести реформы так, чтобы защитить беднейшие слои населения. Это нас сейчас особенно волнует, и это особенно касается самых малообеспеченных граждан, которые больше всех пострадают от повышения цен.



И это в свою очередь поддерживает политический хаос… Но у меня к вам вот какой вопрос. С одной стороны, вы готовитесь инвестировать в ситуацию, которая сейчас крайне нестабильна. С другой стороны, если Украине не помочь, она будет постоянно страдать от капризов матушки-России, которая то открывает, то закрывает вентиль – и так во всем, от поставок газа до оказания помощи. Итак, кому нести это бремя? Вы беретесь за это рискованное дело или нет?



ДЖИМ ЁН КИМ: Знаете, Кристиан, мы работаем во многих местах с очень высокими рисками. У нас огромный проект в Афганистане. Мы работаем в Ираке. Так много мест, где нет стабильности и где люди сталкиваются с огромными трудностями. А мы ведь и созданы были для того, чтобы работать в подобных ситуациях.



В данном случае у нас давние отношения с украинскими властями. И наша задача – сделать все возможное, чтобы помочь им экономически развиваться. Но в краткосрочной перспективе мы рассматриваем кое-какие «быстрорастворимые» займы, которые можно направить непосредственно в государственные структуры – на программы по защите беднейших слоев населения. Это самые базовые программы: здравоохранение, санитария, социальная защита.



Наша цель – принять все возможные экономические меры, чтобы сделать ситуацию в целом стабильнее. Потому что дальнейшая дестабилизация будет иметь последствия далеко за пределами Украины. Вот почему для стольких людей в регионе так важно, что мы можем сделать в краткосрочной перспективе. Для нас это тоже важно. И мы готовы действовать.



Ваша миссия – помогать беднейшим в мире, самым бедным 40 процентам в различных странах мира. Что вы думаете о санкциях? Навредят ли они олигархам и власть имущим – или населению России?



ДЖИМ ЁН КИМ: Знаете, Кристиан, еще рано делать выводы. Но, конечно, мы пристально следим за этим. У нас очень прочные рабочие отношения с правительством России. Мы работали вместе с ними по ряду проблем. Знаете, они стали работать лучше. Что касается улучшений в деловом климате, они были третьими в мире. Они очень серьезно относятся к улучшению делового климата.



Но, подобно многим большим странам, быстрорастущим странам со средним уровнем дохода, у России проблемы с предоставлением базовых услуг, например, в отдаленные области. Они пытаются и сдержать рост расходов, к примеру, в сфере здравоохранения в городах, и в то же время обеспечить здравоохранение, просвещение и социальную защиту населения в некоторых областях, которым уделялось недостаточно внимания.



Да.



ДЖИМ ЁН КИМ: Таким образом, мы намерены поддерживать хорошие отношения с Россией, но если их экономика начнет сокращаться, будут последствия.



Материал предоставлен CNN International.

Перевод выполнен RT.



Дата выхода в эфир 02 апреля 2014 года.

