Gazeta Wyborcza: Москва пытается развалить Украину федерализацией

«Империя выходит за рамки приличия», пишет Вацлав Радивинович в Gazeta Wyborcza. Он обращает внимание на то, что Россия в категоричной форме требует от Украины изменения формы государственного устройства на федеративное и передачи более широких полномочий ее регионам. По мнению автора, таким образом Россия стремится получить еще один рычаг давления на Украину и возможность подпитки там сепаратистских настроений.

В воскресном интервью для Первого канала министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: «Как показывает практика, унитарное государство на Украине не работает. После каждых выборов президента меняется конституция – то ее делают пропрезидентской, то пропарламентской, то проправительственной.

Эта чехарда долго продолжаться не может. Поэтому федерализация – это путь к тому, чтобы каждый регион чувствовал себя комфортно (...) Мы к этому готовы с точки зрения тех гарантий, которые внешние игроки могли бы дать украинцам после проведения такого рода реформенных преобразований».

И почему министр иностранных дел России считает, что имеет полное право высказывать нечто подобное, и по какому праву он продолжает настаивать на том, чтобы губернаторов регионов на Украине выбирали сами жители, задается вопросом Вацлав Радивинович в Gazeta Wyborcza.

И главное, дело даже не в том, что россияне с чувством державного превосходства хотят вмешаться во внутреннее дела другого, суверенного государства, хотя и этого права у них, конечно, нет, но из элементарного чувства такта Кремль должен промолчать хотя бы на этот счет. Потому что ведь именно Россия, которая, согласно конституции, должна представлять собой федерацию, вовсе ею не является. «Говорил горшку котелок: уж больно ты черен, дружок», - едко подметил автор.

В принципе, во времена Бориса Ельцина Россия все же была федерацией, тогда президент громко заявлял регионам, которые входили в состав страны, чтобы они «брали столько суверенитета, сколько влезет». Но когда от слов пришлось перейти к делу, президент Ельцин не остался верен этой формуле. Ведь когда Джохар Дудаев решил «взять», в Чечню вошли русские танки, пишет польское издание.

Но для нынешнего президента процесс «федерализации», которому министр иностранных дел России должен подвергнуть Украину, является лишь пустым звуком. На протяжении почти 15 лет своей власти Владимир Путин кропотливо унифицирует государство, строя в нем подчиненную ему «вертикаль власти», и лишает регионы всякой независимости - и политической, и финансовой.

Президент Путин уже в 2004 году решил, что губернаторов будет фактически назначать Кремль. Но из-за протестного движения в России зимой 2011/2012 года Путину якобы пришлось отказаться от своего нововведения и передать право голоса народу. Но это никак нельзя применить к проблемным регионам. К примеру, на Северном Кавказе, где сепаратистские настроения очень сильны, хозяев регионов якобы продолжают избирать, хотя на самом деле все решения принимаются с подачи Москвы. С инкорпорацией Крыма должно произойти то же самое. Жители полуострова не получат этого избирательного права, о котором для жителей Украины так ходатайствует Сергей Лавров.

«В Москве не без иронии говорят о том, что русские жители Крыма после возвращения на родину получили не то чтобы право говорить на русском языке, а скорее, чтобы молчать на родном языке», - пишет польское издание Gazeta Wyborcza.

Интересно, почему Москва так настоятельно рекомендует украинцам федеративное устройство, которого, между прочим, она сама боится как огня – таким вопросом задается автор статьи.

Может, дело в том, что она на самом деле хочет держать у себя в кармане некий ключик от Украины, благодаря которому президент России всегда сможет в удобный и наиболее подходящий момент воспользоваться им.

Ведь Совет Федерации дал ему такое право, правда, только на время стабилизации ситуации на Украине. И если восточные и южные земли Украины получат эту самостоятельность, которой в свою очередь Путин лишил свои республики, то ситуацию там можно будет легко дестабилизировать, подпитать сепаратистские настроения, спровоцировать протесты и наконец-то услышать оттуда долгожданную просьбу о введении войск с целью защиты русскоязычного населения, резюмирует Gazeta Wyborcza.

Фото : ALEXEY KRAVTSOV / AFP