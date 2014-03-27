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Украинский провайдер поменял «Первый» на «Дождь»
Крупнейший украинский провайдер кабельного телевидения «Воля-кабель» заменил в своей сетке вещания «Первый канал» на телеканал «Дождь». Как отмечает «Зеркало недели», ранее киевский суд постановил прекратить трансляцию четырех российских каналов на территории Украины.
Украинский провайдер поменял «Первый» на «Дождь»
VASILY MAXIMOV / AFP

Крупнейший украинский провайдер кабельного телевидения «Воля-кабель» исключил из своей сетки вещания «Первый канал» российского телевидения, заменив его телеканалом «Дождь».

Как сообщает «Зеркало недели», телеканал «Дождь» в последние месяцы испытывает значительные трудности после отключения в большинстве кабельных операторов России. В настоящее время на телеканале идет марафон с целью сбора средств для продолжения работы «Дождя».
 
Как отмечает украинское издание, 25 марта Киевский окружной административный суд принял определение, которым должна быть приостановлена трансляция четырех российских телеканалов на Украине на время рассмотрения иска Национального совета по телерадиовещанию к компании-ретранслятору. Этим решением приостановлено вещание каналов «РТР-Планета», «Россия 24», «Первый канал. Всемирная сеть» и «НТВ-мир».
 
Фото: VASILY MAXIMOV / AFP

 

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