NYT: Тремя сенсациями за одну неделю Путин показал, кто в России хозяин

В короткие сроки российский лидер перетянул Украину на свою сторону, амнистировал тысячи россиян и помиловал Михаила Ходорковского. Мотивы Путина могут быть разными, но ситуация показывает, что в России нет настоящего разделения властей, а всеми ветвями власти управляет лично президент, делает вывод The New York Times.

Путин обхитрил Запад, предложив Украине весомый кредит, освободил тысячи российских заключенных по амнистии и помиловал Ходорковского – и это все за одну неделю. « Такие решения показывают, что сам по себе российский президент не только распоряжается исполнительной властью, но также может склонить к своей воле законодательную и судебную ветви », пишет The New York Times.

В России нет и никогда не было настоящего разделения властей, считает российский тележурналист Владимир Познер. «Четвертой власти здесь нет. И кстати, нет ни второй, ни третьей власти. Есть только первая, только президентская власть. Именно так сегодня в России и обстоят дела», - приводит издание его слова.

Однако все эти шаги несут в себе серьезные риски, предупреждает американская газета. Так, освобождение Ходорковского может создать российскому лидеру «мстительного врага, у которого есть средства и желание сделать все возможное, чтобы лишить Путина власти». Антикризисные меры на Украине легко могут превратиться в финансовую катастрофу, что только усилит экономические проблемы в самой России. А новое пропагандистское новостное агентство «Россия сегодня» может лишь испортить великодержавный имидж, который Кремль пытается культивировать.

Сторонники Путина утверждают, что все эти громкие меры лишь отражают то, насколько уверенно он строит великую страну, и подтверждают это такие проекты, как Сочи-2014. А амнистии, как они считают, должны лишь избавить его от международной критики в авторитарных методах правления.

Противники Путина, в свою очередь, уверены, что это только тактические шаги, нацеленные на то, чтобы удержать власть в своих руках, которая ускользнет, как только перестанут поступать доходы от продажи углеводородов. По их мнению, Путин «импульсивен, все больше изолирован, его не могут сдержать ни оппоненты, ни даже советники, которым он раньше доверял».

У аналитика Московского центра Карнеги Лилии Шевцовой сложилось мнение, что амнистию Ходорковский получил не потому, что Путин желает улучшить имидж России за рубежом, а, скорее, потому, что российский президент доволен тем, что его противник признал свою вину. Путин демонстрирует свою абсолютную власть, «он может наказывать и прощать, если ему так хочется», утверждает Шевцова.

Российский оппозиционер Гарри Каспаров придерживается того же мнения, что своим освобождением Ходорковский обязан не Олимпиаде. Однако по его словам, Путин лишь боится, что на Западе против него предпримут меры, которые могут угрожать его власти - международные санкции, к примеру.

«Амнистия Ходорковского показала капризность российского правосудия, где те, кто бросает вызов Кремлю, могут погрязнуть в обвинениях и судебных расследованиях, а потом таинственным образом выйти на волю», пишет издание.

Эксперты напоминают также про тот факт, что российская экономика растет слишком медленно, и эти неожиданные решения Путина могли быть нацелены на улучшение инвестиционного климата в стране, привлечение зарубежного капитала и подъем популярности президента среди россиян. Но одного освобождения бывшего олигарха недостаточно, уверяет специалист по консалтингу Крис Вифер. «Западных инвесторов беспокоит коррупция, плохой бизнес-климат, осознание, что здесь мало уважают верховенство права», приводит его слова The New York Times.