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Депутат Европарламента: Путин строит псевдодемократическое государство
Вернер Шульц прокомментировал двадцатилетний юбилей принятия Конституции Российской Федерации. По его мнению, с тех пор как Владимир Путин вступил в свой третий президентский срок, развитие в России пошло вспять.
Депутат Европарламента: Путин строит псевдодемократическое государство
MICHAEL KAPPELER / DDP / AFP

Депутат Европарламента, заместитель председателя делегации в комитете по совместной работе ЕС-России Вернер Шульц прокомментировал 12 декабря двадцатилетний юбилей принятия Конституции Российской Федерации.

Он подчеркнул, что принятие на всенародном референдуме российской Конституции, которая должна была гарантировать основные права и свободы человека, явилось важным шагом в направлении правового государства.
 
Однако, отметил представитель партии «зеленых», с тех пор как Владимир Путин вступил в свой третий президентский срок, развитие пошло вспять. Различия между конституционным правом и политической реальностью продолжают увеличиваться. По данным исследования, подготовленного по поручению Вернера Шульца, с 2012 года конституционные права в России постоянно урезались. Ограничения и репрессии против гражданского общества душат демократию, указал евродепутат.

Путин третьего срока, отметил Шульц, «хочет построить «новую ГДР», псевдодемократическое государство с самовластным правителем во главе, опирающимся на фиктивный парламент, на произвольное правосудие, всепроникающие спецслужбы, партии-марионетки и экономику, управляемую и монополизированную государством».
 
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Дата публикации 12 декабря 2013 года.

 

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Deutsche Welle Германия Европа
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