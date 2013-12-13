Депутат Европарламента: Путин строит псевдодемократическое государство

Вернер Шульц прокомментировал двадцатилетний юбилей принятия Конституции Российской Федерации. По его мнению, с тех пор как Владимир Путин вступил в свой третий президентский срок, развитие в России пошло вспять.
Депутат Европарламента, заместитель председателя делегации в комитете по совместной работе ЕС-России Вернер Шульц прокомментировал 12 декабря двадцатилетний юбилей принятия Конституции Российской Федерации.
Он подчеркнул, что принятие на всенародном референдуме российской Конституции, которая должна была гарантировать основные права и свободы человека, явилось важным шагом в направлении правового государства.
Однако, отметил представитель партии «зеленых», с тех пор как Владимир Путин вступил в свой третий президентский срок, развитие пошло вспять. Различия между конституционным правом и политической реальностью продолжают увеличиваться. По данным исследования, подготовленного по поручению Вернера Шульца, с 2012 года конституционные права в России постоянно урезались. Ограничения и репрессии против гражданского общества душат демократию, указал евродепутат.
Путин третьего срока, отметил Шульц, «хочет построить «новую ГДР», псевдодемократическое государство с самовластным правителем во главе, опирающимся на фиктивный парламент, на произвольное правосудие, всепроникающие спецслужбы, партии-марионетки и экономику, управляемую и монополизированную государством».
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