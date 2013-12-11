Китай предпочел виртуальной валюте российскую

Китай запретил своим банкам любые операции с виртуальной валютой биткоин и одновременно дал зеленый свет на свободное обращение российского рубля в одном из приграничных городов. Как отмечает аналитик Business Insider, Пекин рассчитывает, что и в России вскоре разрешат использовать юань.
Китайский Центробанк запретил банкам страны торговать с использованием криптовалюты биткоин. И одновременно с этим принял с распростертыми объятиями другую валюту – российский рубль, пишет аналитик Марк Чандлер в своем блоге на Business Insider.
Рубль теперь находится в свободном обращении в приграничном с Россией китайском городе Суйфеньхэ. «Отмечаем, что россиянам позволено ездить в Суйфеньхэ без виз. Китай не часто такое делает в одностороннем порядке. Можно ожидать, что Россия скоро объявит о свободной торговле юанями в каком-нибудь пограничном городе. Со временем этот взаимообмен должен будет создать по-настоящему рыночно обоснованный курс обмена двух валют», - отмечает эксперт.
У Китая и России, наверное, больше пространства для взаимодействия, чем между другими странами БРИК, считает Чандлер. Китаю нужны нефть и газ – у России их предостаточно. В условиях, когда рост в Европе идет медленно, Россия заинтересована в развитии азиатских рынков для своих энергоресурсов. В ближайшие пару лет торговый оборот между странами, как ожидается, достигнет 100 миллиардов долларов.
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