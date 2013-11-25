Carnegie Europe: После Украины Путин возьмется за Грузию

Переманив на свою сторону Украину, Россия теперь займется Грузией и Молдавией, пишет Carnegie Europe. Выбор у этих республик нелегкий: либо жесткие экономические меры Москвы, либо отказ от сближения с Европой. А если Грузия и Молдавия не подпишут соглашение с ЕС, Восточное партнерство получит «смертельный удар».
У европейских дипломатов больше нет иллюзий по поводу следующих шагов России, пишет Carnegie Europe. На Украине Владимир Путин не остановится, уверено издание: теперь его внимание обратится к Грузии и Молдавии.
Выбор для Грузии и Молдавии непростой, пишет Carnegie Europe. «Либо страны будут придерживаться своих обязательств по сближению с Европой и рискнут жестоким торгово-экономическим ударом со стороны России, либо похоронят соглашение об ассоциации с ЕС».
После украинского примера, отмечает издание, Грузия с Молдавией осознают, что Россия не занимается «пустыми угрозами» и может заставить их «ходить по струнке». А без Украины в «европейском клубе» им будет непросто «отбиваться от запугиваний со стороны Кремля».
Особенно беззащитной Carnegie Europe считает Молдавию. В Приднестровье, поясняет издание, «пророссийская националистическая клика делает все, чтобы подорвать шаги молдавского правительства по направлению к Европе». А теперь, когда Киев перешел на сторону России, Молдавия потеряла поддержку Украины в этом вопросе.
В связи с этим и сама Украина потеряла шанс на стратегическое лидерство в регионе. При поддержке ЕС она могла бы играть важную роль, выступая за территориальную целостность Молдавии и помогая ей с таможенным администрированием.
Грузии тоже придется нелегко, уверено издание. Новое руководство страны не хочет отказываться от сближения с Европой и при этом намерено улучшить отношения с Россией.
Последствия для ЕС тоже весьма серьезны. Если Молдавия и Грузия подпишут соглашение, Евросоюзу придется приготовиться к тому, чтобы «отражать ответные удары России». ЕС придется как можно быстрее воплощать в жизнь экономическую часть соглашения и, возможно, снабжать Молдавию энергией через Румынию. А если Молдавия и Грузия не подпишут соглашение с ЕС, Восточному партнерству «будет нанесен смертельный удар», заключает Carnegie Europe.
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