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Адвокаты потеряли Полонского в Камбодже
Адвокаты российского бизнесмена Сергея Полонского, задержанного в Камбодже, заявляют, что не могут найти своего подзащитного в Центре временного содержания иммиграционной полиции. Как передает «Девятый канал», именно там бизнесмен должен был находиться до передачи российским властям.
Адвокаты потеряли Полонского в Камбодже
STR / AFP

Адвокаты скандально известного российского бизнесмена Сергея Полонского, задержанного 11 ноября в Камбодже, заявляют, что не могут найти его в Центре временного содержания иммиграционной полиции Пномпеня, передают российские СМИ.

Туда, по официальной версии полицейских властей Камбоджи, Полонский был направлен для последующей передачи российским представителям. Более того, по словам адвокатов, никто не может сообщить какую-либо достоверную информацию о местонахождении Полонского.

Напомним, что Сергей Полонский обвиняется в России в хищении 5,7 миллиарда рублей у дольщиков жилищного комплекса «Кутузовская миля». По данным МВД РФ, от его действий пострадали 80 человек.

Дата публикации 12 ноября 2013 года.

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Девятый канал Израиль Азия
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