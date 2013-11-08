Она объявила голодовку и исчезла. Уже почти три недели нет никаких вестей об участнице протестной группы Pussy Riot Надежде Толоконниковой, которая находится в заключении. В сентябре она начала голодовку, протестуя против условий содержания в тюрьме, и из мордовской колонии ее перевели в другую. Муж Толоконниковой полагает, что она может быть в исправительной колонии в Сибири. Члены семьи говорят, что им неизвестно, жива ли она вообще и в каком состоянии находится.
Верзилов ищет Толоконникову по сибирским тюрьмам
Толоконникова отбывает двухгодичный срок за хулиганство. Вчера ей исполнилось 24 года. Ее муж Петр опасается, что власти пытаются заставить его жену замолчать и поэтому переводят ее в отдаленную сибирскую колонию. Он отправился туда, чтобы найти ее. Петр сейчас с нами на связи по Skype из Центральной Сибири. Я так сочувствую, что вы вынуждены через все это проходить. Скажите, что вы предприняли, чтобы найти ее? И почему ваши поиски не увенчались успехом?
ПЕТР ВЕРЗИЛОВ, муж Надежды Толоконниковой: Вчера, в день рождения Надежды, мы получили неофициальную информацию, что она в Центральной Сибири – регионе, где мы сейчас находимся. Это почти 4500 километров от Москвы. Мы прилетели сюда и отправились в тюрьму, где, как мы предполагали, она была вчера, но найти ее там нам не удалось. Представители властей отказались предоставить нам какую-либо дополнительную информацию о ее местонахождении.
Почему вам не сообщают, где она? И кто, по-вашему, стоит за ее исчезновением?
ПЕТР ВЕРЗИЛОВ: Мы считаем, что ФCИН пытается, скажем так, наказать Надежду. Потому что ее письма, опубликованные три недели назад в конце сентября, привлекли повышенное внимание прессы как в России, так и за рубежом, к условиям содержания в российских тюрьмах. И, конечно, это было не очень приятно для руководства ФСИН России. Поэтому они, по сути, решили лишить Надежду связи с внешним миром на то время, пока ее переводят из одного региона в другой, в новую тюрьму, где она будет отбывать остаток срока.
Как вы думаете, многие в России сочувствуют ей?
ПЕТР ВЕРЗИЛОВ: Мы верим, что ситуация действительно изменилась в тот момент, когда девушке выносили приговор. И за последний год. Ведь правительство, конечно же, с помощью федерального телевидения, которое имеет большое влияние на общественное мнение в России, пыталось изменить отношение широкой общественности к этому делу. Но это не совсем удалось, потому что сейчас, по данным опросов, более 50% россиян считают приговор к двум годам лишения свободы для участниц Pussy Riot несправедливым.
Ей остается отбыть еще полгода. Вчера у нее был день рождения, ей исполнилось 24… Что еще вы делаете, чтобы отыскать ее?
ПЕТР ВЕРЗИЛОВ: В настоящий момент мы используем все возможные законные, официальные и неофициальные средства, чтобы получить информацию о местонахождении Надежды. Мы пытаемся задействовать в этих поисках журналистов и в то же время продолжаем отправлять запросы в Федеральную службу исполнения наказаний. И, как только мы получаем сведения о том, что Надежда может быть в той или иной тюрьме, мы также туда отправляемся.
Искренне надеюсь, что вы найдете Надежду. Большое спасибо! Петр Верзилов был
с нами на связи из Центральной Сибири, где он разыскивает свою жену.
Материал предоставлен CNN International.
Перевод выполнен RT.
Дата выхода в эфир 08 ноября 2013 года.