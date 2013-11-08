Верзилов ищет Толоконникову по сибирским тюрьмам

Петр Верзилов занимается активными поисками своей жены Надежды Толоконниковой, сообщает CNN. В интервью телеканалу он сообщил, что осужденная, вероятно, находится в одной из сибирских колоний, но где именно - пока неизвестно. Верзилов уверен, что ФСИН намеренно не раскрывает местонахождение Толоконниковой - чтобы наказать ее за письма, в которых она пожаловалась на условия содержания в колонии.

Толоконникова отбывает двухгодичный срок за хулиганство. Вчера ей исполнилось 24 года. Ее муж Петр опасается, что власти пытаются заставить его жену замолчать и поэтому переводят ее в отдаленную сибирскую колонию. Он отправился туда, чтобы найти ее. Петр сейчас с нами на связи по Skype из Центральной Сибири. Я так сочувствую, что вы вынуждены через все это проходить. Скажите, что вы предприняли, чтобы найти ее? И почему ваши поиски не увенчались успехом?



ПЕТР ВЕРЗИЛОВ, муж Надежды Толоконниковой: Вчера, в день рождения Надежды, мы получили неофициальную информацию, что она в Центральной Сибири – регионе, где мы сейчас находимся. Это почти 4500 километров от Москвы. Мы прилетели сюда и отправились в тюрьму, где, как мы предполагали, она была вчера, но найти ее там нам не удалось. Представители властей отказались предоставить нам какую-либо дополнительную информацию о ее местонахождении.



Почему вам не сообщают, где она? И кто, по-вашему, стоит за ее исчезновением?



ПЕТР ВЕРЗИЛОВ: Мы считаем, что ФCИН пытается, скажем так, наказать Надежду. Потому что ее письма, опубликованные три недели назад в конце сентября, привлекли повышенное внимание прессы как в России, так и за рубежом, к условиям содержания в российских тюрьмах. И, конечно, это было не очень приятно для руководства ФСИН России. Поэтому они, по сути, решили лишить Надежду связи с внешним миром на то время, пока ее переводят из одного региона в другой, в новую тюрьму, где она будет отбывать остаток срока.



Как вы думаете, многие в России сочувствуют ей?



ПЕТР ВЕРЗИЛОВ: Мы верим, что ситуация действительно изменилась в тот момент, когда девушке выносили приговор. И за последний год. Ведь правительство, конечно же, с помощью федерального телевидения, которое имеет большое влияние на общественное мнение в России, пыталось изменить отношение широкой общественности к этому делу. Но это не совсем удалось, потому что сейчас, по данным опросов, более 50% россиян считают приговор к двум годам лишения свободы для участниц Pussy Riot несправедливым.



Ей остается отбыть еще полгода. Вчера у нее был день рождения, ей исполнилось 24… Что еще вы делаете, чтобы отыскать ее?



ПЕТР ВЕРЗИЛОВ: В настоящий момент мы используем все возможные законные, официальные и неофициальные средства, чтобы получить информацию о местонахождении Надежды. Мы пытаемся задействовать в этих поисках журналистов и в то же время продолжаем отправлять запросы в Федеральную службу исполнения наказаний. И, как только мы получаем сведения о том, что Надежда может быть в той или иной тюрьме, мы также туда отправляемся.



Искренне надеюсь, что вы найдете Надежду. Большое спасибо! Петр Верзилов был

с нами на связи из Центральной Сибири, где он разыскивает свою жену.



Материал предоставлен CNN International.

Перевод выполнен RT.

Дата выхода в эфир 08 ноября 2013 года.