Посольство РФ в Таиланде: Среди погибших на пароме не было россиян

По уточненной информации, все россияне, находившиеся на борту затонувшего в Таиланде парома с туристами, были спасены. Двое пострадавших граждан РФ помещены в местную больницу – это женщина и ее 12-летний сын, который находится в критическом состоянии, сообщает ERR.

Посольство Российской Федерации в Таиланде опровергло гибель российских граждан при крушении парома с туристами у берегов Паттайи, передает Лента.ру со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Опубликованная ранее МИД РФ информация о том, что в результате крушения погибла одна россиянка 1966 года рождения, оказалась ошибочной. За нее приняли другую женщину, предположительно, гражданку Польши.

По данным российских дипломатов, из более чем 200 пассажиров парома россияне составляли около половины, но всем им удалось спастись.

Двое пострадавших граждан РФ находятся в больнице – это женщина и ее 12-летний сын. Состояние мальчика, по словам медиков, критическое, но какие травмы он получил, не уточняется.

Общее число погибших в результате крушения, по разным данным, данным составляет от шести до восьми человек. Среди них два или три таиландца, один китаец из Гонконга и двое мужчин и женщина европейской внешности, которых сначала посчитали россиянами.

По словам очевидцев, на пароме не хватало спасательных жилетов и мест в спасательных лодках. Кроме того, судно вышло в рейс в штормовую погоду. Причина катастрофы остается неизвестной и будет установлена в ходе официального расследования.

Затонувший паром следовал в курортный город Паттайя с острова Ко Лан. Катастрофа произошла вечером в воскресенье, 3 ноября, когда до берега оставалось 500 метров.

Дата публикации 04 ноября 2013 года.