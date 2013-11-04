Транзитные пассажиры смогут три дня находиться в России без визы

В будущем транзитные пассажиры, прибывшие в Россию рейсом российской авиакомпании, смогут 72 часа оставаться на территории страны без визы. Дополнительная выручка «Аэрофлота» может составить до 700 миллионов евро в год.
Российские власти планируют в будущем предоставить транзитным пассажирам из 20 стран, прибывшим рейсом российской авиакомпании, возможность 72 часа находиться на территории России без визы. Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщило агентство dpa.
Как уточняет «Интерфакс», соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство культуры России. Кроме авиабилета российского перевозчика, такой турист должен представить «документ на бронирование места в гостинице или ином средстве размещения и полис медицинского страхования».
Разрешение на безвизовое пребывание в России коснется граждан Германии, Китая, США, Великобритании и еще ряда европейских и азиатских стран. По оценкам авторов проекта, подобная мера резко повысит конкурентоспособность российских авиаперевозчиков. Авиакомпания «Аэрофлот» рассчитывает, что дополнительная выручка в этом случае может составить до 700 миллионов евро в год.
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