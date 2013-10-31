Для христианских консерваторов США Россия – образец борьбы с геями

Пол Кэмерон, известный американский ученый, создатель Института исследований семьи США, предупредил депутатов Госдумы России об опасности, которую представляют для общества геи и лесбиянки. К примеру, он представил статистику, согласно которой треть гомосексуалистов - растлители малолетних, пишет GGG.at. По мнению американских консерваторов, в отношениях к секс-меньшинствам Россия - на правильном пути.

Пол Кэмерон, американский социолог и психолог, создатель Института исследований семьи , нанес визит в российскую Госдуму, где пообщался с депутатами на тему гомосексуализма и пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений . Об этом сообщает австрийский гей-портал GGG.at.

Комментируя встречу американского гомофоба с российскими парламентариями, GGG.at ссылается на страничку депутата Александра Сидякина в Twitter. По словам Сидякина, Кэмерон представил статистику, из которой следует, что более трети людей нетрадиционной ориентации имели половые отношения с детьми. В частности, у 27% опрошенных был секс с подростками 15-18 лет, у 15% - с детьми младше 15 лет, а 32% членов ЛГБТ-сообщества считают связи с несовершеннолетними нормой.

«Такая вот интересная статистика. Вопрос: надо ли отдавать однополым семьям детей для усыновления? Для меня ответ очевиден. Товарищ Кэмерон еще жестче. Говорит, надо запрещать преподавать в школе тем, кто открыто пропагандирует свою гомосексуальную ориентацию», - пишет Сидякин.

На следующий день после встречи состоялась пресс-конференция «Представляют ли однополые отношения опасность для здоровья населения и общественного порядка», - пишет GGG.at. На ней Пол Кэмерон вновь рассказал о своей теории о том, что гомосексуальные отношения опасны для общества. К примеру, он заявил, что геи живут на 24 года меньше гетеросексуалов.

Как пишет австрийский портал, Пол Кэмерон не первый американский гомофоб, навестивший Россию. Несколькими месяцами ранее здесь побывали Брайан Браун из «Национальной организации защиты брака», а также Том Миннери из организации «В фокусе - семья». Издание отмечает: в последнее время христианские консерваторы из США все чаще выражают восхищение российской позицией в отношении секс-меньшинств и считают страну образцом в борьбе с геями и лесбиянками.