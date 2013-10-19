Strategy Page: Северный морской путь поставит страны в зависимость от России

Если Северный морской путь станет популярным, другим странам понадобится помощь России как в разведке безопасных проходов, так и в охране всей водной территории, по которой будут идти корабли. Россия уже наращивает свое присутствие в регионе: над континентальным шельфом ведутся разведывательные работы, а регулярное патрулирование планируется наладить к 2015 году, пишет Strategy Page.
Россия вовсю пытается внести на карту мира новый торговый путь по Северному Ледовитому океану, который идет вдоль ее границ, пишет Strategy Page. В связи с этим российские ученые даже открыли новый остров в архипелаге Земля Франца-Иосифа. При этом другие страны, если они хотят пользоваться этим проходом, начинают зависеть от Москвы, пишет издание.
В частности, именно Россия может предоставить им полную и достоверную информацию о путях, по которым способны идти корабли. Северный морской путь долгое время был закрыт для судоходства, но с недавнего времени на 4 месяца в году проход от Аляски до Норвегии оказывается свободным ото льда. Причем дорога из Восточной Азии в Европу вдоль российского северного побережья занимает лишь четыре недели против нынешних шести по Индийскому океану – а для бизнеса это серьезный срок. Так Китай может до 15 процентов всего своего товара, идущего за рубеж, поставлять в Европу по северному направлению. Больше всех от этого пострадает Египет – он потеряет сотни миллионов долларов, которые получает в год за проход иностранных кораблей по Суэцкому каналу.
Использование Северного морского пути потребует увеличения военного присутствия в регионе. И Россия за последние два года стала активнее патрулировать свою прибрежную территорию. При этом она не только охраняет разработки углеводородов на своем континентальном шельфе, но и ведет разведку наиболее безопасных проходов для кораблей. Регулярное патрулирование планируется наладить к 2015 году. В зимнее время года подо льдом ходят подводные лодки.
Открытие Северного морского пути дает толчок и развитию российской экономики. По заявлениям Москвы, континентальный шельф, на котором она может добывать ископаемые, тянется практически до Северного полюса. Учитывая удаленность этого региона и тот факт, что там базируются крупные российские военно-морские и военно-воздушные силы, навряд ли кто-то будет серьезно протестовать, предполагает издание.
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