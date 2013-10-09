Норвежцы отбивают у финнов российских туристов

В Мурманске еще пару лет назад спрос на визы в Финляндию повышался в среднем на 60 процентов в год. Однако сейчас ситуация иная, и, например, прогноз на этот год о выдаче 70 000 виз жителям Мурманской области вряд ли осуществится, пишет YLE.



Это связано с тем, что Норвегия стала предлагать российским туристам более выгодные условия. Например, начиная с весны 2013 года, граждане России могут получить туристическую визу на три года без приглашения. Несмотря на это, Финляндия не намерена менять свои условия выдачи виз.

Кроме того, финны уверены, что финляндская Лапландия все равно будет привлекать больше туристов, чем Северная Норвегия, в частности, из-за более низких цен.



Львиная доля всех виз выдается по-прежнему в Санкт-Петербурге, в этом году их число составило 1,2 миллиона.



Дата публикации 08 октября 2013 года.