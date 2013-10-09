Норвежцы отбивают у финнов российских туристов

Норвегия конкурирует с Финляндией за количество российских туристов. Она стала предлагать россиянам более выгодные условия и будет выдавать визы на три года без приглашения. Финляндия же в этом году собирается выдать российским туристам рекордное количество виз.
В этом году Финляндия выдаст рекордное количество виз россиянам. По последним прогнозам, впервые число выданных за год виз перевалит за 1,5 миллиона штук. Однако в Мурманской области наблюдается спад, так как Норвегия стала предлагать российским туристам более выгодные условия.
В Мурманске еще пару лет назад спрос на визы в Финляндию повышался в среднем на 60 процентов в год. Однако сейчас ситуация иная, и, например, прогноз на этот год о выдаче 70 000 виз жителям Мурманской области вряд ли осуществится, пишет YLE.
Это связано с тем, что Норвегия стала предлагать российским туристам более выгодные условия. Например, начиная с весны 2013 года, граждане России могут получить туристическую визу на три года без приглашения. Несмотря на это, Финляндия не намерена менять свои условия выдачи виз.
Кроме того, финны уверены, что финляндская Лапландия все равно будет привлекать больше туристов, чем Северная Норвегия, в частности, из-за более низких цен.
Львиная доля всех виз выдается по-прежнему в Санкт-Петербурге, в этом году их число составило 1,2 миллиона.
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