Путин пожелал американской экономике скорого выздоровления

Из-за возникшего в США бюджетного кризиса Барак Обама не смог посетить саммит АТЭС на Бали. Владимир Путин выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации и пожелал американскому президенту скорейшего преодоления экономических проблем.
Не только на Уолл-Стрит, но и далеко за пределами США переживают из-за возникшего в стране бюджетного кризиса. Он стал ключевой темой на саммите АТЭС на Бали.
Из-за неопределенной ситуации, которая сложилась в Вашингтоне, президент США Барак Обама не смог присутствовать на балийской встрече.
Китай и Япония призывают Соединенные Штаты выработать соглашение, чтобы избежать потенциального кризиса, который грозит стать настоящей катастрофой. К ним присоединился и российский президент Владимир Путин.
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент РФ: Желаю успеха президенту Обаме и в том смысле, что мы все заинтересованы в скорейшем преодолении кризиса, который мы наблюдаем сегодня в США, потому что Соединенные Штаты – это крупнейшая экономика мира. От того, насколько уверенно она будет чувствовать себя, в значительной степени зависит состояние всей мировой экономики.
Вместо себя Обама направил на Бали госсекретаря Джона Керри. Чиновник заверил собравшихся членов АТЭС в том, что президент США сожалеет о невозможности присутствовать на встрече.
Материал предоставлен CNN International.
Перевод выполнен RT.
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