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Sky News: США не приняли решения о военной операции в Сирии
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин сравнил политику Запада в исламском мире с поведением обезьяны с гранатой. Тем временем высокопоставленный сотрудник администрации США сообщил, что Барак Обама пока не принял решения о начале военных действий против Сирии.

Срочная новость. Президент Обама не принял решения о начале военных действий против правительства Сирии после применения в стране химического оружия. Об этом сообщил высокопоставленный сотрудник администрации в Вашингтоне.

Президент Обама не принял решения о начале военных действий против правительства Сирии после применения в стране химического оружия.

Как известно, ранее сообщалось, что Америка была готова действовать, если бы Обама подал соответствующий сигнал. Но Обама пока не принял такого решения.

Тем временем на Даунинг-стрит подтвердили, что британские вооруженные силы разрабатывают планы военных действий против Сирии в свете химической атаки, которая имела место 6 дней назад. Господин Кэмерон назвал эту атаку отвратительной. Но режим по-прежнему не признает, что применил химическое оружие.

Как несколько минут назад сообщило информагентство AFP, заместитель председателя правительства России заявил, что Запад ведет себя, как обезьяна с гранатой.

Дата выхода в эфир 27 августа 2013 года.

 

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Sky News Великобритания Европа
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Барак Обама Башар Асад Великобритания вооруженный конфликт Дмитрий Рогозин Россия Сирия США химическое оружие
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