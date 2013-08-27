Sky News: США не приняли решения о военной операции в Сирии

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин сравнил политику Запада в исламском мире с поведением обезьяны с гранатой. Тем временем высокопоставленный сотрудник администрации США сообщил, что Барак Обама пока не принял решения о начале военных действий против Сирии.
Срочная новость. Президент Обама не принял решения о начале военных действий против правительства Сирии после применения в стране химического оружия. Об этом сообщил высокопоставленный сотрудник администрации в Вашингтоне.
Президент Обама не принял решения о начале военных действий против правительства Сирии после применения в стране химического оружия.
Как известно, ранее сообщалось, что Америка была готова действовать, если бы Обама подал соответствующий сигнал. Но Обама пока не принял такого решения.
Тем временем на Даунинг-стрит подтвердили, что британские вооруженные силы разрабатывают планы военных действий против Сирии в свете химической атаки, которая имела место 6 дней назад. Господин Кэмерон назвал эту атаку отвратительной. Но режим по-прежнему не признает, что применил химическое оружие.
Как несколько минут назад сообщило информагентство AFP, заместитель председателя правительства России заявил, что Запад ведет себя, как обезьяна с гранатой.
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