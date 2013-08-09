Le Figaro: Путин и Обама перевернули мир с ног на голову

Во времена холодной войны диссиденты находили спасение от советской власти на Западе, теперь же все происходит с точностью до наоборот: Сноуден просит у Москвы защиты от Соединенных Штатов. Причем в сложившейся ситуации смешными выглядят и Путин, и Обама, считает редактор Le Figaro Пьер Русселен.

« Это, конечно, не холодная война, но очень на нее похоже », пишет в колонке главного редактора Le Figaro Пьер Русселен. Только теперь все наоборот: если раньше советские диссиденты уезжали за свободой на Запад, то отныне Эдвард Сноуден ищет убежище в России, уточняет автор статьи.

Барак Обама правильно делает, что не едет в Москву, считает журналист. Путин откровенно над ним насмехается и делает из него второстепенного персонажа, на фоне которого он сам должен смотреться в выигрышном свете. Но смешными получаются они оба, уверен Пьер Русселен.

Неужели Штатам и вправду так вредит раскрытая Сноуденом информация, что нужно было сажать самолет президента Боливии, задается вопросом автор. А Путин, зачем он всеми силами пытается показать, насколько сложно с ним иметь дело, продолжает журналист.

Выгода Путина состоит в том, что с помощью Сноудена он дает отпор Соединенным Штатам. А его сограждане, еще не оправившиеся от крушения Советского Союза, это оценят, считает автор статьи.

У Барака Обамы не получилось улучшить отношения с Москвой – там его поведение считают признаком слабости. Оттого американскому президенту необходимо пойти другим путем: искать общие интересы на Ближнем Востоке и в Азии. Тогда, возможно, им удастся снова поставить мир с головы на ноги, пишет Пьер Русселен в Le Figaro.