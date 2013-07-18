«@navalny privet. smotru» - как Запад отреагировал на приговор по «Кировлесу»

Обвинения против Алексея Навального надуманны и политически мотивированны. Такова реакция большинства западных СМИ на приговор, вынесенный российским судом по делу оппозиционного блогера и известного борца с коррупцией.

«Лидер российской оппозиции» приговорен к 5 годам лишения свободы и штрафу за хищение имущества «Кировлеса» на сумму более 16 миллионов рублей. Этот обвинительный вердикт означает, что оппозиционер не сможет участвовать в выборах на государственные посты. По сути, это разрушит его политические надежды , сообщает CNN.

Евросоюз официально осудил приговор Навальному. В заявлении внешнеполитического ведомства ЕС обвинение российского оппозиционера называется необоснованным, а вердикт – вызывающим сомнение в верховенстве права в России.

«В России действительно плохи дела тех, кто во всеуслышание осмеливается стать противником Кремля. Мы не знаем, куда движется Россия, которая становится, говоря объективно, все более авторитарной», - полагает корреспондент немецкого телеканала N24 Кристоф Ваннер. », - полагает корреспондент немецкого телеканала N24 Кристоф Ваннер.

С Навальным расправились функционеры, которых объединяет лишь одно - коррупция. Так считает германский политик, лидер «зеленых» Фолькер Бек. Он предлагает Европе затруднить въезд российским чиновникам, а молодежи, - наоборот, облегчить. Кроме того, он призвал страны ЕС быстрее предоставлять политическое убежище притесняемым в России оппозиционерам.

Правда, профессор университета в Геттингене Петер Шульце не верит, что, оставшись на свободе, Навальный смог бы выиграть выборы против Путина. По его словам, большинство людей, которые почувствовали улучшение жизни в последние 12 лет, не готовы протестовать. Однако власти наносят «превентивный удар» и пытаются убрать с дороги потенциальных лидеров.

харизматичного и эффективного лидера уличных протестов» и перспективного политика. Так, за прямой трансляцией из зала суда За судьбой Навального внимательно следят не только в Европе, но и в США. Здесь в нем видят «перспективного политикаТак, за прямой трансляцией из зала суда внимательно наблюдал сам посол США в России Майкл Макфолл. «@navalny privet. smotru», написал в своем микроблоге в Twitter официальный представитель США в России.

утренняя драма»: «Это молодой отец, который уже распрощался с детьми. Он рассказал, что приехал в суд с тапочками и одеждой, которую возьмет в тюрьму, если его признают виновным. Его жена находится рядом с ним в суде. Она слушает все это с поникшей головой». Британский Sky News увидел за вердиктом человеческую трагедию. По мнению корреспондента Кейти Сталлард, в кировском суде разыгралась настоящая «

По мнению «гранд-дамы» правозащитного движения Людмилы Алексеевой, высказанному в интервью журналу Spiegel, приговор Алексею Навальному - тревожный симптом для Запада . Он означает, что в России готовятся «вернуть Советский Союз». Алексеева предлагает Западу бороться против этого сообща.

Гораздо менее на этом фоне слышны голоса тех, кто не совсем уверен в правильности действий критика Кремля. «Мир не является черно-белым, и Навальный – не несчастная жертва», - отмечает в своей статье известный французский журналист Пьер Лоррэн. Автор советует присмотреться к документам, собранным следствием по делу о хищениях в «Кировлесе». Они, по его мнению, надежно подтверждают вину главного фигуранта уголовного дела.

В Пугачеве, где бытовое убийство чуть было не переросло в межнациональный конфликт, «всеми любимый либерал» Навальный фактически одобрил действия толпы, которая требовала наказать чеченца только за то, что он чеченец, пишет обозреватель журнала Forbes Марк Адоманис.

Американец был явно шокирован «дурно пахнущими заявлениями» лидера оппозиции. Однако большинство зарубежных СМИ не интересуются ни ультранационалистическими взглядами борца за демократию, ни его деятельностью в «Кировлесе». В их исполнении Навальный превращается во вполне политкорректного либерального политика, ставшего жертвой репрессий.