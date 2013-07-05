«Голос» опроверг информацию о пятимиллионном иске к России

С опровержением того, что «Голос» требует от России компенсацию в 5 миллионов долларов, выступил замглавы ассоциации Мельконьянц. По его словам, иск «Голоса» в ЕСПЧ - лишь дополнение к жалобе на закон об «иностранных агентах».

Ассоциация «Голос», ведущая наблюдение за нарушениями на выборах в России, опровергла информацию о том, что она якобы добивается от России через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) компенсации в размере 5 миллионов долларов.

Как заявил замглавы «Голоса» Григорий Мельконьянц агентству «РИА Новости» 4 июля, на самом деле его организация намерена просто дополнить жалобу на закон об «иностранных агентах», уже поданную в начале года вместе с рядом других НКО. При этом, отметил Мелконьянц, дополненный вариант иска будет отправлен только на следующей неделе, а денежной компенсации «Голос», по его словам, вообще не требует.



Новость о пятимиллионной компенсации, выплаты которой«Голос» якобы добивается через ЕСПЧ от России, 4 июля распространила газета «Известия». Как сообщил Мельконьянц, в новую версию жалобы в ЕСПЧ войдет информация о штрафе в размере 400 тысяч рублей, который «Голосу» пришлось выплатить за отказ регистрироваться в качестве «иностранного агента», а также о решении Минюста приостановить работу организации.



Новый «Голос»



В интервью «РИА Новости» Григорий Мельконьянц сообщил, что с 5 июля на смену закрытому «Голосу» приходит общественное движение «За честные выборы «Голос». Новая организация учреждается на общественных началах, поскольку, согласно действующему в РФ законодательству, общественным движениям, в отличие от НКО, не требуется регистрироваться в качестве «иностранных агентов».



Кроме того, «Голос» планирует создать фонд, название которого пока не определено. Форма фонда выбрана из-за того, что она, по словам Мельконьянца, позволит активно привлекать в организацию российские финансовые средства.

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