Госдума назначила тюремные сроки за оскорбление чувств верующих

Госдума приняла в третьем чтении закон об оскорблении чувств верующих. Публичные действия против религиозной морали грозят в России трехлетним заключением.
Российская Государственная дума во вторник, 11 июня, приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих. Максимальное наказание за его нарушение предусматривает три года лишения свободы. За принятие документа проголосовали 308 депутатов, передает агентство AFP.
Новый закон расширил статью российского Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. В частности, «за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» органы правосудия будут наказывать денежным штрафом до 300 тысяч рублей, принудительными работами или лишением своды на срок до одного года.
Если же такие действия будут совершены в храмах и других местах религиозного почитания, штраф может вырасти до 500 тысяч рублей, а принудительные работы и тюремное заключение достигать трех лет.
Кроме того, умышленное публичное осквернение религиозной литературы и символики, их порча или уничтожение караются штрафом от 30 тысяч до 200 тысяч рублей или обязательными работами до 120 часов. Препятствие деятельности религиозных организаций грозит штрафом до 300 тысяч рублей. При этом применение насилия или использование служебного положения ужесточат наказание вплоть до одного года лишения свободы.
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