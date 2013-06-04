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Россия и ЕС обсудят возможность введения безвизового режима
На пленарном заседании саммита Россия-ЕС в Екатеринбурге стороны намерены обсудить ряд вопросов экономического и политического характера. Помимо сотрудничества в торговле, энергетике также будет рассматриваться возможность введения безвизового режима для краткосрочных поездок граждан России в Шенгенскую зону.
В Екатеринбурге начинается пленарное заседание саммита Россия-Евросоюз. Российскую делегацию возглавляет президент Владимир Путин, а делегацию ЕС – председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей и глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.
Во время саммита должно быть подготовлено новое базовое соглашение о торговле и энергетике, также будет обсуждаться сотрудничество в вопросах воздушного транспорта и возможность введения безвизового режима для краткосрочных поездок граждан России в Шенгенскую зону.
 
Среди международных тем – ситуация в Сирии, странах Северной Африки и Ближнего Востока, иранская ядерная программа, конфликт на Корейском полуострове, Приднестровье, Южная Осетия и Нагорный Карабах. Саммиты Россия-ЕС традиционно проходят дважды в год.
 
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: У России и ЕС есть хорошая база для поступательного углубления взаимовыгодных отношений. Мы часто слышим и говорим о проблемах, которые существуют между нами. Они действительно есть, но даже на фоне проблем в мировой экономике в 2012 году объем взаимной торговли вырос на 4,1 процента до рекордного показателя 410,3 миллиарда долларов.
 
Еще одна тема, требующая пристального внимания, – подготовка нового базового соглашения Россия–ЕС.
 
Дата выхода в эфир 04 июня 2013 года.
 

 

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источник
5 Канал Украина Европа
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Владимир Путин Екатеринбург Жозе Мануэл Баррозу Россия саммит Россия-ЕС Херман Ван Ромпей
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