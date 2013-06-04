Россия и ЕС обсудят возможность введения безвизового режима

На пленарном заседании саммита Россия-ЕС в Екатеринбурге стороны намерены обсудить ряд вопросов экономического и политического характера. Помимо сотрудничества в торговле, энергетике также будет рассматриваться возможность введения безвизового режима для краткосрочных поездок граждан России в Шенгенскую зону.

Во время саммита должно быть подготовлено новое базовое соглашение о торговле и энергетике, также будет обсуждаться сотрудничество в вопросах воздушного транспорта и возможность введения безвизового режима для краткосрочных поездок граждан России в Шенгенскую зону.

Среди международных тем – ситуация в Сирии, странах Северной Африки и Ближнего Востока, иранская ядерная программа, конфликт на Корейском полуострове, Приднестровье, Южная Осетия и Нагорный Карабах. Саммиты Россия-ЕС традиционно проходят дважды в год.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: У России и ЕС есть хорошая база для поступательного углубления взаимовыгодных отношений. Мы часто слышим и говорим о проблемах, которые существуют между нами. Они действительно есть, но даже на фоне проблем в мировой экономике в 2012 году объем взаимной торговли вырос на 4,1 процента до рекордного показателя 410,3 миллиарда долларов.

Еще одна тема, требующая пристального внимания, – подготовка нового базового соглашения Россия–ЕС.

Дата выхода в эфир 04 июня 2013 года.