Россия и ЕС обсудят возможность введения безвизового режима
В Камчатском крае проводят проверку из-за смерти женщины после двух отказов в госпитализации, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.
Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы приближают США к точке невозврата в решении международных вопросов, говорится в заявлении российского посольства.
Владелец лондонского «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович рассмотрит возможность продажи английского футбольного клуба не менее чем за £2,5 млрд.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал, сколько страна потратит на оборону в 2019 году.
Госсекретарь США Майк Помпео подверг критике обращение Ирана в Международный суд ООН в связи с возобновлением санкций, назвав его попыткой вмешаться в суверенные права Вашингтона.
Российская сторона не будет подавать встречную апелляцию во Всемирную торговую организацию (ВТО) по спору с Украиной о железнодорожных вагонах.
Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал свой вызов в сборную России по футболу на матчи с командами Турции и Чехии, которые состоятся 7 и 10 сентября соответственно.
Ведущий аналитик Amarkets Артём Деев в беседе с RT оценил возможность роста цен на топливо при повышении акцизов на бензин.
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что Украина останется унитарным государством.
Слухи об интересе футбольного клуба французской Лиги 1 «Монако» к полузащитнику московского «Спартака» Квинси Промесу не соответствуют действительности.
В рамках международной программы кинофестиваля «Восток — Запад. Классика и авангард» в Оренбурге показали последний фильм Веры Глаголевой «Не чужие». Об этом сообщает RIA56.
Для Единого государственного экзамена разработали дополнительное задание по русскому языку, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт Рособрнадзора.
Федеральная антимонопольная служба и Банк России подготовили письмо для финансовых организаций, в котором рекомендовали не указывать в рекламе сведения о госучастии. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ФАС.
Актёр Михаил Боярский в беседе с телеканалом «360» подтвердил своё участие в новых «Гардемаринах».
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль почувствовала приступ слабости во время Европейского форума в альпийском городе Альпбах. По словам очевидцев, она ненадолго потеряла сознание.
Французский клуб «Пари Сен-Жермен» выразил возмущение тем фактом, что «Барселона» вела переговоры о переходе полузащитника Адриена Рабьо.
Государственный бюджет Украины за январь — июль 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 13,356 млрд гривен.
Супруга актёра Николая Караченцова в беседе с kp.ru рассказала о состоянии артиста.
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) намерено ввести новую систему начисления очков в регулярном чемпионате.
США продолжают наращивать группировку носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке, что связано с подготовкой в сирийской провинции Идлиб ещё одной провокации с якобы использованием химоружия.
В якутском порту Тикси началось строительство военного городка для военнослужащих соединения противовоздушной обороны Северного флота.
Тренерский штаб молодёжной сборной России (игроки не старше 21 года) по футболу во главе с Евгением Бушмановым обнародовал список игроков, готовящихся к контрольному матчу с национальной командой Египта и отборочной встрече чемпионата Европы 2019 года c командой Сербии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вступление в силу антироссийских санкций США в связи с делом Скрипалей.
Правительство России располагает достаточным инструментарием, чтобы не допустить роста цен на топливо, а в случае необходимости глава государства Владимир Путин даёт поручение с целью избежать повышения цен.
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила, что украинские власти не намерены разрывать соглашение с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, в котором он обвинил Россию в провоцировании бунтов в стране.
Россия примет решение об ответных мерах на новые санкции США, исходя из собственных интересов, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сравнил свои ощущения перед матчем Лиги наций с национальной командой Турции и перед контрольной встречей двухгодичной давности.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как часто общается с игроками национальной команды.
Президент России Владимир Путин провёл выходные, занимаясь природным туризмом в Туве.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал невызов в национальную команду вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева и нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова на матчи со сборными Турции и Чехии.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов аргументировал выбор игроков для подготовки к матчу Лиги наций с национальной командой Турции и к контрольной встрече с командой Чехии.
Мобильные группы по борьбе с беспилотниками, которые используют опыт боевых действий в Сирии, созданы в армии России.
Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что если Россия откажется от транзита газа через Украину, то страна понесёт финансовые потери, сопоставимые с тратами бюджета на украинскую армию.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в отдельных регионах европейской части страны из-за жары и сухой погоды объявлена высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.
Главный тренер сборной Украины по прыжкам на батуте Регина Браилова сообщила, что команда не выступит на чемпионате мира, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 3 по 19 ноября.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт прокомментировал антимигрантские беспорядки в саксонском Хемнице.
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба стал лицом обложки мужского журнала Men's Health.
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT вступление в силу новых санкций США в отношении России.
Российский лидер Владимир Путин считает необходимым выход топливно-энергетических компаний России на новые рынки.
В Киеве выступили с инициативой присвоить одной из улиц имя американского сенатора Джона Маккейна, который скончался 25 августа.
Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции по футболу Тьерри Анри решил отказаться от должности главного тренера французского клуба «Бордо».
Украина обжаловала решение Всемирной торговой организации по спору с Россией о железнодорожных вагонах, заявили в пресс-службе ВТО.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против того, чтобы безопасность ЕС и дальше зависела от США.
В ГУ МЧС России по Москве опубликовали заявление, в котором жителей столицы призывают быть осторожными в связи с жаркой погодой, которая прогнозируется 27 августа.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американская внешняя политика стала одной из причин кризиса мультилатерализма — принципа международных внешнеэкономических отношений, основанных на механизмах, позволяющих каждой стране пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнёрами в мире.
Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал состав сборной России, который будет готовиться к матчу Лиги наций с командой Турции, а также к контрольной встрече с командой Чехии.
Обсуждение вопросов безопасности в Европе должно вестись при участии России. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.
Политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT прокомментировал заявление NASA, в котором говорится о необходимости создания космических сил США для защиты системы глобального позиционирования (GPS).
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью ветерана московского «Спартака» Алексея Парамонова, ушедшего из жизни 24 августа.