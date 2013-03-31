Le Monde: Путин опирается на патриотизм, чтобы отвлечь внимание россиян

Владимир Путин делает ставку на патриотические настроения, пытаясь отвлечь внимание россиян от скандальных отставок в Госдуме и прочих проблем, которые наблюдаются в стране, пишет Le Monde. Кроме этого, издание называет партию «Единая Россия» «карикатурой на шизофреническую российскую элиту», а Дмитрия Медведева сравнивает с Акакием Акакиевичем.
В последнее время в российской политической верхушке происходят скандалы. Парламентарии вынуждены оставлять свои кресла из-за раскрывшихся фактов о незадекларированной собственности, а простые люди обсуждают откупные в 20 миллионов евро, которые получил Александр Провоторов за то, что раньше времени покинул пост главы «Ростелекома». В итоге, чтобы отвлечь внимание населения, Путину приходится опираться на патриотизм, пишет Le Monde.
Так, возвращаясь с «неудавшегося» саммита БРИКС, российский президент неожиданно для всех отдал распоряжение о проведении военно-морских учений, за которыми он стал лично следить по прибытию в Сочи. А чтобы усилить эффект, он решил ничего об этом не сообщать соседям по Черному морю – Украине и Грузии, сообщает издание.
Кроме того, была организованна конференция Общероссийского народного фронта, детища Владимира Путина, в которой президент принял участие. Все основные обсуждения на собрании носили социальный характер: возвращение культа семьи, здоровый образ жизни и «Россия без бедности». Лидер страны сконцентрировал свое внимание на том, что пообещал взять под свое крыло сирот и вернуть звание «Героя труда».
Сам же Народный фронт, по всей видимости, должен сыграть роль инкубатора для проправительственных кандидатов на выборах 2016 года, продолжает автор статьи. Однако для этого властям придется серьезно постараться. Например, правящая партия на сегодняшний день представляют собой «карикатуру на эту шизофреническую российскую элиту, которая целый день показывает пальцем на Запад и его агентов, но свои деньги направляет за границу», пишет автор. А нынешний глава «Единой России» Дмитрий Медведев, по мнению Le Monde, все больше похож на гоголевского Акакия Акакиевича, «который мечется между желанием сменить старое пальто и страхом надеть новое».
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