США не собираются оставлять Россию «без присмотра»

Москва в очередной раз обвинила Вашингтон в попытке вмешаться в политические процессы в России и потребовала закрытия представительства USAID в стране. Однако, сообщает корреспондент CNN, в США заявили, что продолжат финансировать российские неправительственные организации.

Россия потребовала, чтобы агентство USAID завершило все операции к концу месяца. Это очередной удар по отношениям Москвы и Вашингтона. Фил Блэк расскажет о том, что привело к такому шагу и как это повлияет на российское движение в защиту демократии.

ФИЛ БЛЭК, корреспондент CNN: USAID работало в России с момента распада Советского Союза. Американское правительство сообщает, что за это время оно потратило на Россию 2,7 миллиарда долларов. Эти деньги пошли на ряд программ, связанных с проблемами здравоохранения, социальными вопросами, экологией, а также c работой по развитию демократии, прав человека и гражданского общества.

Сейчас российское правительство сказало «хватит». Оно хочет, чтобы USAID прекратило свою деятельность. Причина - USAID отклонилось от заявленной цели: агентство пыталось повлиять на политические процессы в России, в том числе на выборы.

В последнее время Россия не впервые обвиняет США в попытках вмешательства. Ближе к концу прошлого года в России начало формироваться протестное движение в защиту демократии. Десятки тысяч человек регулярно выходили на улицы, бросая вызов продолжающемуся лидерству президента Владимира Путина. С тех пор российское правительство на самом высоком уровне нередко заявляло или подразумевало, что за всем этим в каком-то смысле стоят США, предумышленно создавая проблемы.

Эта антиамериканская риторика – только одна из причин, почему отношения между двумя странами стали несколько прохладными. Российские неправительственные организации, которые работали над развитием демократии и соблюдением прав человека, говорят, что на них стали давить гораздо сильнее, с тех пор как Владимир Путин вернулся на пост президента. И в первую очередь, с помощью закона, согласно которому любая организация, которая получает средства из-за рубежа, должна открыто называть себя «иностранным агентом».

США говорят, что они не перестанут работать с этими группами. И они не нуждаются в постоянной миссии USAID в России, чтобы продолжать их финансировать.

Фил Блэк, CNN, Москва.

Материал предоставлен CNN International.

Перевод выполнен RT.



Дата выхода в эфир 20 сентября 2012 года.