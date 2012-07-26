Кремль испугался силы волонтерского движения

Быстрота и эффективность помощи, оказанной Крымску волонтерами, произвели впечатление на Кремль, особенно на фоне бездействия местных чиновников. По мнению журналиста Welt Online, российские власти хотят избавиться от конкуренции, поставив волонтерское движение под свой контроль.

Стихийное бедствие поразило город Крымск как гром среди ясного неба. Наводнение уничтожило тысячи домов, унесло жизни более 170 человек. Многие жителя города в одночасье лишились всего, пишет в статье, опубликованной в немецком издании Welt Online, журналист Юлия Смирнова.

Эта трагедия вызвала в России волну сочувствия. Спустя считанные часы после катастрофы люди, желающие помочь, начали самоорганизовываться в группы волонтеров и прибывать в район стихийного бедствия. Многие, в том числе и фирмы, откликнулись на призыв помочь деньгами и продуктами. Однако у добровольцев с самого начала не сложились отношения с местными чиновниками, которые с подозрением отнеслись к «незваным помощникам», сообщает автор статьи.

«Меня долго расспрашивали, к какой организации я отношусь. Мне не верили, что люди из нашего лагеря организовались самостоятельно. Еще они не поверили, что людям за работу ничего не платили, а те, наоборот, сами жертвовали деньги», - рассказывает волонтер Алена Попова.

При этом недоверие к властям испытывают и пострадавшие. Они до сих пор не получили всей обещанной государством помощи, а бездействие чиновников Крымска во время наводнения вызвало море возмущения. И тот факт, что мэр города взят под стражу, не сильно успокоил людей, отмечает Юлия Смирнова.

По её словам, успех волонтерского движения особенно важен в постсоветской России, граждане которой по-прежнему разобщены и полны недоверия друг к другу. Однако власти испугались того, как быстро и эффективно люди организовали помощь Крымску – без какого-либо участия чиновников.

В Кремле уже дали поручение поставить добровольцев под контроль. Совет Федерации готовит закон о том, что каждый, кто желает стать волонтером, будет обязан вначале заключить договор с неким юридическим лицом, которое возьмет за него ответственность. По мнению Алены Поповой, этот закон станет концом волонтерского движения.

Как отмечает автор статьи, в России, где по-прежнему велика пропасть между народом и властью, бюрократический аппарат не желает терпеть никаких стихийно организованных гражданских объединений.