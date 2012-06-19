Маккейн: США не должны вверять свою политику в руки Путина

Сенатор Джон Маккейн заявил, что внешнеполитические решения США не должны зависеть от «милости» России, которая имеет право вето в Совбезе ООН. В эфире телеканала CNN американский политик подчеркнул, что таким образом США попросту вверяют свою политику «в руки господина Путина».

ДЖОН МАККЕЙН, сенатор США от штата Аризона: Да, конечно. На днях CNN сообщил о том, что в российский порт в Сирии направились военные корабли. Госсекретарь упомянула о вертолетах, и хотя, как мы понимаем, речь идет об отремонтированных машинах, это, по сути, не меняет дела. Им поставляют вооружение и военную технику, в самой Сирии им помогают иранцы, все это - нечестная борьба, Вульф. То, что происходит сейчас, – это нечестная борьба и массовое убийство.

Администрация Обамы настаивает на том, что без резолюции Совета безопасности ООН она не может предпринять никаких военных действий: например, запустить крылатые ракеты, задействовать силы ВВС или что-то в этом роде. Кроме того, как вы знаете, Россия имеет право вето в Совбезе ООН, и она с удовольствием им пользуется.

ДЖОН МАККЕЙН: Теперь каждое действие США, связанное с обеспечением национальной безопасности страны, зависит от милости России. Мы вошли в Косово, как вы помните, а я уверен, что помните, без резолюции Совбеза ООН. И это произошло по той же причине, потому что Россия все равно наложила бы на нее вето.

США не могут принимать решения, исходя из того, воспользуются ли Россия и Китай правом вето в Совбезе ООН или нет. В этом случае мы просто вверяем нашу политику в руки господина Путина.

Материал предоставлен CNN International.

Перевод выполнен RT.

Дата выхода в эфир 19 июня 2012 года.