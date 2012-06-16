Польская полиция готовится к неприятностям

Польским полицейским, возможно, придется хорошо поработать сегодня вечером в связи с решающими матчами в группе «А» на Евро-2012. Полиция обещает сделать все возможное, чтобы не допустить столкновений между фанатами. Как сообщает корреспондент Sky News, на матче Россия-Греция ожидается около 20000 российских болельщиков.

Польская полиция готовится к возможным неприятностям, в связи с тем, что перед ключевым матчем в группе «А» на Евро-2012 против сборной Греции в столицу Польши хлынули российские болельщики. Во вторник в Варшаве произошли столкновения: российские и польские фанаты сошлись в рукопашной. Сто восемьдесят семь человек были задержаны. Ходят разговоры о том, что УЕФА предпринимает меры против России из-за проблем, связанных с поведением фанатов в ходе турнира.

Сборная Польши также сыграет сегодня с Чехией в группе «А», так что задержания частично пройдут и на этом матче во Вроцлаве. Наш корреспондент Аманда Уокер находится в Варшаве. Итак, Аманда, как полиция готовится к сегодняшним матчам?

АМАНДА УОКЕР, корреспондент Sky News: За несколько часов до матча их уже очень много на улицах. Сейчас мы находимся на главном городском мосту, который ведет на стадион. На польские власти оказывается большое давление, чтобы они не допустили инцидентов, которые произошли во вторник, когда сборная России играла с польской командой.

Ожидается, что в Варшаву приедут двадцать тысяч российских болельщиков, а в фанатской зоне стадиона будет около ста тысяч фанатов. Так что полиции придется иметь дело с огромным скоплением народа.

Представитель польской полиции заявил, что власти приветствуют улыбающихся болельщиков на улицах Варшавы, однако «если мы увидим, что кто-то ведет себя, как в прошлый раз, то таких фанатов мы будем немедленно задерживать».

Они все находятся под давлением. И в частности Владимира Путина, который во время телефонного разговора с польским премьер-министром Дональдом Туском заявил, что, по его мнению, вся ответственность за обеспечение безопасности для всех болельщиков лежит на правительстве Польши.

Они приедут в ближайшие часы. Во вторник проблемы начались до матча. Тогда, чтобы держать фанатов под контролем, полиции пришлось использовать резиновые пули и слезоточивый газ. Около двухсот болельщиков были арестованы, среди них – двадцать четыре россиянина.

В начале этого турнира российские фанаты оказались в центре внимания. Во время первого матча, в котором Россия одержала победу над Чехией со счетом 4:1, они вели себя неподобающе и использовали пиротехнические огни в начале матча, за что были оштрафованы. Кроме этого, Россия может потерять шесть очков в отборочном туре следующего чемпионата Европы.

Поэтому под давлением находится не только полиция, которой придется сдерживать фанатов сегодня вечером, но и российские болельщики, которым важно не испортить праздник для остальных.

Аманда, спасибо вам.

Дата выхода в эфир 16 июня 2012 года.