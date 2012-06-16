Польская полиция готовится к неприятностям
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изучит поведение болельщиков сборной Польши во время матча первого тура Лиги наций с командой Италии, который состоялся в минувшую пятницу, 7 сентября, в Болонье, и завершился со счётом 1:1.
Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джабари Бёрд был арестован в США по подозрению в домашнем насилии.
Вице-спикер Государственной думы России Игорь Лебедев выразил недовольство избранием бойца смешанного стиля Джеффа Монсона депутатом городского парламента подмосковного Красногорска.
Российский Центр по примирению враждующих сторон за сутки зафиксировал в Сирии увеличение количества обстрелов со стороны террористов, находящихся в Идлибской зоне деэскалации.
Полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов поделился впечатлениями от атмосферы на трибунах во время товарищеского матча с Чехией, который проходил в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
Финский гонщик команды «Формулы-1» «Феррари» Кими Райкконен продолжит профессиональную карьеру в «Заубере».
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 у берегов Новой Каледонии.
В матче второго тура группового раунда футбольной Лиги наций сборная непризнанного государства Косово обыграла команду Фарерских островов со счётом 2:0.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобряется проект протокола о внесении изменений в соглашение об упрощении условий взаимных поездок граждан России и Ирана.
Гроб с телом бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана доставлен в Гану. Об этом сообщает местный телеканал GH Today.
В матче второго тура группового раунда футбольной Лиги наций сборная Турции на выезде обыграла команду Швеции со счётом 3:2.
В матче второго тура группового раунда футбольной Лиги наций сборная Португалии на своём поле обыграла команду Италии со счётом 1:0.
Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в интервью RT заявил, что не видит никакого смысла в антироссийских санкциях.
Журнал GQ назвал нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбу человеком года.
В Курганской области завершили расследование дела в отношении бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы России по региону Владимира Рыжука. Собранные материалы отдел по расследованию особо важных дел областного СУ СК направил в суд, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Следующее заседание по делу арестованной в США российской гражданки Марии Бутиной запланировано в Федеральном окружном суде Вашингтона на 13 ноября.
Участник рок-группы Rainbow Ронни Ромеро посетил Крым, чтобы выступить со своей новой программой. Об этом сообщают «Аргументы неделi».
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал игру команды в товарищеском матче с Чехией, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон 10 сентября отправится в Тбилиси для обсуждения вопросов безопасности.
Первый матч клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» в подмосковной Балашихе, куда команда переехала перед началом сезона-2018/19 из-за проблем с домашней «Ареной Омск», посетили 5116 человек.
Главный тренер сборной Чехии по футболу Карел Яролим прокомментировал игру своей команды в товарищеском матче с Россией, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провёл встречу с послом России в этой стране Виктором Коронелли.
Вице-премьер России Виталий Мутко подвёл итоги двух победных матчей сборной России по футболу в сентябре.
В Челябинской области посмертно наградили орденом Мужества погибшего инспектора Госохотнадзора Александра Минина, сообщает URA.RU.
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий на 10—12 сентября, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Участник Сталинградской битвы Анатолий Козлов умер в Волгограде на 97-м году жизни, сообщает kp.ru.
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский прокомментировал решение тренерского штаба команды во главе со Станиславом Черчесовым доверить ему капитанскую повязку в контрольном матче с Чехией, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой отечественной дружины со счётом 5:1.
Украинский режиссёр Олег Сенцов, отбывающий наказание в российской тюрьме и объявивший в мае голодовку, написал завещание на своё творчество. Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан.
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский прокомментировал победу команды над Чехией в товарищеском матче, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
В сирийской провинции Идлиб из-за боевых действий более 30 тыс. жителей покинули свои дома с начала сентября.
Бывший защитник «Челси» и сборной Англии по футболу до сих пор не дал согласие на переход в московский «Спартак».
Бывший полузащитник сборной Чехии по футболу Иржи Ярошик прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с Россией, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
Один из сценаристов фильма «Собибор» Александр Адабашьян в беседе с телеканалом «360» прокомментировал выдвижение ленты на премию «Оскар» от России.
В связи с приближением урагана «Флоренc» к Восточному побережью США военно-морские силы страны приняли решение о выводе 30 кораблей из Норфолка, штат Вирджиния, куда, как ожидается, придётся удар шторма. Об этом сообщил телеканал ABC News.
Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Чехии, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
Музей Победы впервые будет одной из площадок международного фестиваля «Круг света» в Москве, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Полузащитник «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев прокомментировал информацию о начатом допинговом расследовании в его отношении после слов отца о якобы «введении гормона роста» в 2017 году.
Европейская внешнеполитическая служба прокомментировала несанкционированные акции, прошедшие 9 сентября в ряде городов России.
После победы над Чехией со счётом 5:1 в товарищеском матче, который состоялся в Ростове-на-Дону, форвард сборной России по футболу Антон Заболотный рассказал, как он относится к критике в свой адрес со стороны СМИ.
Полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов прокомментировал победу команды над Чехией со счётом 5:1 в товарищеском матче, который состоялся в Ростове-на-Дону.
Президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына с предложением провести новую встречу. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Санкт-петербургский СКА победил «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали двух нетрезвых рыбаков с Украины, которые незаконно пересекли границу и причалили у берегов полуострова.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил игру центральных защитников в контрольном матче с национальной командой Чехии.
Федеральный окружной суд Вашингтона отказался изменить меру пресечения россиянке Марии Бутиной и перевести её под домашний арест до начала процесса.
Кузьминский суд Москвы арестовал водителя Бекжана Сарбишева, наехавшего на автомобиле на группу людей возле кафе на юге столицы.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу в контрольном матче с национальной командой Чехии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправится в США с трёхдневным визитом. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Североатлантического альянса у себя на сайте.
Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов, ставших чемпионами мира по пулевой и стендовой стрельбе в южнокорейском Чханвоне.
В течение ближайшего года серьёзный экономический кризис в России маловероятен даже с учётом сильного давления извне. Вместе с тем не ожидается заметного спада и на сырьевых рынках.