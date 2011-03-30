Москва и Минск не разочаровались друг в друге

В Минске сегодня открывают неделю Союза - торжественные мероприятия, посвященные отношениям между Россией и Белоруссией. Несмотря на отдельные разногласия, двум странам вместе удается решать сложные экономические вопросы.
Союзное государство Беларуси и России готовится отметить 15-летие. В Минске стартует своего рода неделя Союза двух государств - и откроется она сегодня в Доме Москвы с празднования Дня единения двух народов.
МАКСИМ КОРОТКИН, корреспондент: Союзу Беларуси и России исполняется 15 лет. 2 апреля 1996 года два президента независимых государств поставили свои подписи под соглашением, которое открыло дорогу к формированию одного из самых первых и самых эффективных постсоветских интеграционных объединений.
За 15 лет существования Союза странам удалось сделать многое. Главное - появился эффективный двусторонний механизм взаимодействия, который позволяет на практике реализовывать стратегический и научно-технический потенциал партнерства. Благодаря современным проектам в 90-е годы были фактически спасены белорусские и российские заводы, выпускающие грузовой транспорт. И сегодня многие из таких программ поддерживают предприятия в кризисное время.
Совместные программы остаются одним из наиболее значимых инструментов развития интеграции, на их реализацию приходится более 80% бюджета Союзного государства. Наиболее эффективными на сегодняшний день являются проекты в области обустройства внешней границы, укрепления обороноспособности и в сфере передовых технологий. Ежегодный экономический эффект от их реализации оценивается в миллиарды российских рублей. И в нынешних условиях именно благодаря опыту глубокой интеграции двух стран стало возможным возникновение Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России, в основу которого положены многие принципы Союзного государства.
МАКСИМ КОРОТКИН: Сегодня в минском Доме Москвы стартует своего рода неделя Союза Беларуси и России. Нынешним вечером в этом здании соберутся официальные лица стран-участников Союза. В программе вечера - выставка Леонида Щемелева и концерт деятелей искусств Беларуси.
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