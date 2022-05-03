Шольц: ФРГ с декабря готовилась к сокращению зависимости от российских энергоресурсов

В Германии с декабря вели подготовку к сокращению зависимости от российских энергоресурсов, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Германия приступила к подготовке к такой ситуации ещё в декабре. Поэтому мы сможем отказаться от угля осенью», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам политика, в стране принимают все возможные меры для того, чтобы отказаться от российской нефти и создать инфраструктуру для импорта газа из других стран.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

В соответствии с ним с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт из России угля и других твёрдых ископаемых видов топлива.

Ранее в интервью The Indian Express Шольц заявил, что ЕС планирует прекратить импорт российского угля летом.