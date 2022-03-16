Москва предложила бизнесу 88 нежилых помещений

Власти Москвы предложили бизнесу 88 нежилых помещений общей площадью 15,1 тыс. кв. м. Как уточняется, 60 из них реализуются на торгах, ещё 28 будут сданы в аренду.

Об этом сообщает НСН.

«Москва регулярно выставляет на торги нежилые помещения под ведение бизнеса. Это позволяет пополнять столичный бюджет и даёт возможность предпринимателям приобретать напрямую у города недвижимость под производства, склады, ведение коммерческой деятельности», — рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Наряду с этим стало известно, что в Татарстане утвердили перечень малых и средних предприятий, нуждающихся в подготовке кадров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает «Бизнес Online».

Всего в перечень включена 371 организация из 44 районов и городов Татарстана.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы России планируют внести в Жилищный кодекс России изменения, которые определят правовое регулирование арендных домов коммерческого использования.