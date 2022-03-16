Москва предложила бизнесу 88 нежилых помещений
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Об этом сообщает НСН.
«Москва регулярно выставляет на торги нежилые помещения под ведение бизнеса. Это позволяет пополнять столичный бюджет и даёт возможность предпринимателям приобретать напрямую у города недвижимость под производства, склады, ведение коммерческой деятельности», — рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Наряду с этим стало известно, что в Татарстане утвердили перечень малых и средних предприятий, нуждающихся в подготовке кадров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает «Бизнес Online».
Всего в перечень включена 371 организация из 44 районов и городов Татарстана.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы России планируют внести в Жилищный кодекс России изменения, которые определят правовое регулирование арендных домов коммерческого использования.