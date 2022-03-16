Москва предложила бизнесу 88 нежилых помещений

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Власти Москвы предложили бизнесу 88 нежилых помещений общей площадью 15,1 тыс. кв. м. Как уточняется, 60 из них реализуются на торгах, ещё 28 будут сданы в аренду.
Москва предложила бизнесу 88 нежилых помещений
  • Gettyimages.ru
  • © Boonmachai Mingkhwan / EyeEm

Об этом сообщает НСН.

«Москва регулярно выставляет на торги нежилые помещения под ведение бизнеса. Это позволяет пополнять столичный бюджет и даёт возможность предпринимателям приобретать напрямую у города недвижимость под производства, склады, ведение коммерческой деятельности», — рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Наряду с этим стало известно, что в Татарстане утвердили перечень малых и средних предприятий, нуждающихся в подготовке кадров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает «Бизнес Online».

Всего в перечень включена 371 организация из 44 районов и городов Татарстана.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы России планируют внести в Жилищный кодекс России изменения, которые определят правовое регулирование арендных домов коммерческого использования.

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