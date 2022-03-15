Депутаты Госдумы намерены внести в Жилищный кодекс изменения касательно арендных домов

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Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский рассказал, что депутаты планируют внести в Жилищный кодекс России изменения, которые определят правовое регулирование арендных домов коммерческого использования.
Депутаты Госдумы намерены внести в Жилищный кодекс изменения касательно арендных домов
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Соответствующий законопроект рассчитывают направить на рассмотрение нижней палаты парламента в весеннюю сессию, сообщил он в разговоре с «Известиями».

В разработке документа принимал участие «ДОМ.РФ» по поручению председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, добавил Александр Якубовский.

Законопроект вводит новое понятие «наёмный дом коммерческого использования». Часть помещений в таких домах будет предоставляться необходимым региону работникам — для кадрового обеспечения приоритетных направлений научно-технологического развития, отраслей экономики и социальной сферы.

Законопроект определяет и механизмы государственно-частного и муниципально-частного партнёрства для строительства наёмных домов коммерческого использования и для уже предусмотренных Жилищным кодексом социальных арендных домов.

Ранее НСН сообщала, что Москва выделила 160 участков для застройки по программе реновации в 2021 году.

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